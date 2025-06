Fiems Jovem empossa nova diretoria e debate sucessão familiar em Campo Grande

Na noite desta segunda-feira (02), a Casa da Indústria, em Campo Grande, foi palco da posse da nova diretoria do Fiems Jovem, um projeto da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems). O evento teve como destaque a posse da nova gestão para o biênio 2025/2027 e contou com uma palestra sobre “Negócios de Família”, um tema de grande relevância no contexto econômico de Mato Grosso do Sul.

Objetivo do Fiems Jovem

O Fiems Jovem visa à formação e qualificação de jovens empresários, com o intuito de promover o desenvolvimento das indústrias e apoiar tanto empreendedores quanto colaboradores. A nova diretoria assume com a missão de impulsionar a indústria no estado e estreitar laços entre as novas gerações e o setor produtivo local.

Discurso de Posse

Durante o evento, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou a importância do projeto para o crescimento das indústrias e para a qualificação da juventude empresarial.

“São jovens empreendedores a quem estamos oferecendo uma oportunidade de avançar no conhecimento da indústria no Mato Grosso do Sul, a segunda maior atividade econômica do estado“, afirmou Longen.

Aurélio Rocha, o novo presidente do Fiems Jovem, também se pronunciou. Ele reforçou a importância de servir como exemplo para a juventude empresarial.

“Conselho ajuda, mas exemplo arrasta. E Mato Grosso do Sul tem excelentes exemplos de pessoas que tomam decisões e investem no estado“, destacou.

Family Business

Palestra e roda de conversa sobre sucessão e governaça foi realizada após a posse – Foto: Gerson Wassouf/RCN67

Além da posse, o evento contou com uma palestra e uma roda de conversa sobre “Negócios de Família“. O tema é especialmente relevante em Mato Grosso do Sul, onde o ambiente familiar está presente em muitas empresas. A conversa girou em torno da sucessão, governança e o futuro dos negócios familiares no estado e no Brasil.

Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais e professor da Fundação Dom Cabral, conduziu a roda de conversa. Em sua fala, Simões destacou a necessidade de envolver as novas gerações nos negócios familiares.

“Se os jovens não fizerem parte da discussão, os negócios não sobreviverão. É na mão deles que os negócios estarão em pouco tempo“, afirmou.

Presença de Autoridades

O evento também foi prestigiado por autoridades do setor público e empresarial, como Jaime Verruck, Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Semadesc). Durante sua fala, Verruck ressaltou o papel do Fiems Jovem em “qualificar as novas gerações e preparar os herdeiros das empresas familiares para os desafios da sucessão“.

Empresários Compartilham Experiências

Durante o evento, empresários locais também compartilharam suas experiências sobre sucessão familiar. Cláudio Real, gestor da Real H, comentou sobre a importância de discutir a sucessão e a governança das empresas familiares, especialmente em tempos de mudanças no cenário macroeconômico. “A governança está totalmente inserida nesse processo, para garantir a perenidade da empresa“, afirmou.

Zigomar Burille, proprietário da D Itália PVC, também destacou a importância da sucessão em sua empresa, mencionando que o processo já foi realizado. “Graças a Deus, minha filha já trabalha na empresa e está tocando os negócios praticamente sozinha“, disse Burille.

Camilla Muzzi Grinfelder, proprietária da Labclin, também falou sobre sua experiência de sucessão.

“O importante é não deixar que o medo paralise. Temos que começar e depois melhorar. A sucessão precisa ser planejada para que as próximas gerações não sofram o que nós sofremos“, comentou.

Fiems Jovem

O evento realizado pelo Fiems Jovem foi uma importante oportunidade para discutir os desafios e as oportunidades dos negócios familiares em Mato Grosso do Sul. A troca de experiências entre empresários e especialistas, além da presença de autoridades do setor público, reforça a importância da qualificação e da preparação das novas gerações para a continuidade e o crescimento das empresas no estado.