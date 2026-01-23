Filho ataca pai com faca durante briga em casa

Um homem (45) ficou ferido após ser atacado com uma faca pelo próprio filho (20) durante um desentendimento familiar, na noite de quinta-feira (22), na Vila Rosa, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar uma briga em uma residência e encontrou a vítima caída na calçada, com sangramento na região superior do olho e um hematoma volumoso. O homem relatou que o filho faz tratamento psiquiátrico e é acompanhado por serviço especializado de saúde.

De acordo com o relato, o filho saiu de casa durante a tarde, ingeriu bebida alcoólica e retornou em estado alterado. No local, passou a ofender o pai, os avós e a companheira do comunicante. Em meio à discussão, o rapaz pegou uma faca e tentou atacar o pai.

Os dois entraram em luta corporal, e a vítima acredita que o ferimento tenha sido causado pela parte do cabo da faca. A versão foi confirmada por familiares que presenciaram a ocorrência.

Atendimento e Investigação

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem ferido para uma unidade de saúde. O autor foi contido pela polícia, algemado por segurança, já que permanecia alterado, e também precisou ser levado ao hospital para avaliação médica antes de ser reapresentado à autoridade policial.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso será apurado.