Início Campo Grande

VIOLÊNCIA FAMILIAR

Filho ataca pai com faca durante briga em casa

Discussão familiar terminou com ferimentos, atendimento médico e condução do autor pela polícia

Karina Anunciato

Foto ilustrativa Foto: Reprodução
Um homem (45) ficou ferido após ser atacado com uma faca pelo próprio filho (20) durante um desentendimento familiar, na noite de quinta-feira (22), na Vila Rosa, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar uma briga em uma residência e encontrou a vítima caída na calçada, com sangramento na região superior do olho e um hematoma volumoso. O homem relatou que o filho faz tratamento psiquiátrico e é acompanhado por serviço especializado de saúde.

De acordo com o relato, o filho saiu de casa durante a tarde, ingeriu bebida alcoólica e retornou em estado alterado. No local, passou a ofender o pai, os avós e a companheira do comunicante. Em meio à discussão, o rapaz pegou uma faca e tentou atacar o pai.

Os dois entraram em luta corporal, e a vítima acredita que o ferimento tenha sido causado pela parte do cabo da faca. A versão foi confirmada por familiares que presenciaram a ocorrência.

Atendimento e Investigação

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o homem ferido para uma unidade de saúde. O autor foi contido pela polícia, algemado por segurança, já que permanecia alterado, e também precisou ser levado ao hospital para avaliação médica antes de ser reapresentado à autoridade policial.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso será apurado.

