Fim da baliza no pátio marca nova fase do exame de direção em MS

As regras do exame prático para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Mato Grosso do Sul mudaram a partir desta segunda-feira (26). Entre as principais alterações estão o fim da prova de baliza realizada dentro do pátio e o aumento da pontuação máxima permitida para erros durante a avaliação.

Com as mudanças, o teste prático passa a ser feito exclusivamente em percurso, em situações reais de tráfego, com acompanhamento do examinador. A etapa de baliza deixa de ser aplicada nas dependências do órgão, encerrando um modelo que vigorava há anos.

O último exame no formato antigo ocorreu na sexta-feira (24) e marcou simbolicamente o fim da baliza no pátio. A estudante Maria Eduarda Franciozi, de 18 anos, foi a última candidata a realizar essa etapa. Para ela, a manobra nunca foi o principal obstáculo.

“Não achei a baliza difícil. O que mais prejudica é o nervosismo”, relatou. Ainda assim, ela avalia com cautela as novas regras. “Acho que, por mais que tenha mais pontos para poder errar, com menos horas-aula obrigatórias, quem não dirigia antes não teria facilidade em passar na prova com a extensão dela para 10 minutos”, disse.

As alterações foram oficializadas por portaria do Detran-MS, publicada em 20 de janeiro. A norma antecipa diretrizes previstas na Resolução nº 1.020/2025 do Contran, que institui o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, ainda em fase de elaboração, com a proposta de padronizar os testes em todo o país.

Nova pontuação

Outra mudança relevante está na forma de pontuação. Antes, o candidato podia perder no máximo três pontos durante a prova prática. Com o novo modelo, o limite passa a ser de 10 pontos, seguindo a classificação prevista no Código de Trânsito Brasileiro: infração leve (1 ponto), média (2 pontos), grave (4 pontos) e gravíssima (6 pontos).

Segundo o órgão, a ampliação da pontuação não significa flexibilização do exame. A avaliação segue baseada em critérios como condução segura, domínio do veículo, respeito às normas de trânsito, tomada de decisão em situações reais e comportamento preventivo.

*Com informações do Detran-MS