Fim de semana deve ter temperatura perto de 40° em alguns municípios de MS

O fim de semana deve ser quente em vários municípios do estado. Uma prévia do está por vir na segunda-feira (17), quando Mato Grosso do Sul e outros estados brasileiros devem enfrentar nova onda de calor.

Neste sábado (15) e domingo (16), os termômetros devem marcar máxima de 38º C nos municípios de Corumbá e Porto Murtinho.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do calorão, o fim de semana também segue com aviso de perigo de chuvas intensas para Campo Grande, Coxim, Sonora, Corumbá e Porto Murtinho. Hoje, a máxima nos três primeiros municípios deve ser de 33°; 34° e 33° C, respectivamente.

Em Dourados, a máxima deve ser de 33° e em Três Lagoas a temperatura não deve passar dos 34°C.

Amanhã o cenário deve se repetir com máximas de 33° na Capital; 36° em Coxim e 35° em Sonora. Em Dourados e Três Lagoas a máxima deve ser de 34°C.

Onda de calor

Segundo o Inmet, o país deve enfrentar uma nova onda de calor na próxima semana, inicialmente em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, se estendendo, posteriormente, pata Goiás e Bahia.

A massa de ar quente e seco, que já vem atuando desde os últimos dias em áreas das regiões Sudeste, Sul e Nordeste, ganhará força a partir de amanhã (16), com temperaturas máximas que podem superar em mais de 5°C.

As áreas em tons de laranja e vermelho mostram as anomalias das temperaturas máximas acima de 5°C para o período.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), ocorre uma onda de calor quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante pelo menos cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger área ampla, e não apenas uma localidade. Esta deverá ser a terceira onda de calor no país desde o início de 2025.

*Com informações Inmet