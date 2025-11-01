Fim de semana em Campo Grande tem rodeio, Halloween e feiras culturais

O fim de semana chega com uma programação diversificada em Campo Grande, marcada por eventos que reúnem música, cultura popular e celebrações de Halloween. A agenda vai do rodeio no Parque de Exposições Laucídio Coelho às feiras de economia criativa espalhadas pela cidade, com opções que agradam públicos variados.
Sábado (1º)
Campo Grande Rodeo Fest
- Integra a programação da 2ª Expogenética e oferece rodeios e shows gratuitos no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Neste sábado (1°), o destaque é a apresentação da dupla Jads & Jadson.
- Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
- Horário: a partir das 18h
- Entrada: gratuita
Cine Clubinho – “Especial Curtas” da VII Mostra Sesc de Cinema
- Exibição de quatro curtas infantis com temas como música, meio ambiente, amizade e respeito às diferenças.
- Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
- Horário: 16h
- Entrada: gratuita
Espetáculo “Em Busca do Japuka”
- A Praça do Leão vira picadeiro com a apresentação da trupe Japuka, de Dourados. A peça mistura humor e aventura e faz parte do projeto Minha Praça é um Circo.
- Local: Praça do Leão – Parque Novos Estados
- Horário: 19h
- Entrada: gratuita
Feira Ziriguidum
- Artesanato, gastronomia, economia criativa e música ao vivo animam a Praça do Preto Velho em mais uma edição da feira cultural.
- Local: Praça do Preto Velho – Jardim Paulista
- Horário: 16h às 22h
- Entrada: gratuita
Feira do Coopharádio – “Túnel do Tempo”
- Evento com tema retrô reúne produtos artesanais, gastronomia e flashbacks musicais, além de uma feira pet de adoção.
- Local: Praça V – Bairro Coopharádio
- Horário: 17h às 22h
- Entrada: gratuita
Noite de Terror no Buteco do Miau
- Show das bandas Dr. Soup, Miséria e Mystical Perversion em uma edição especial de Halloween com música autoral e barraquinhas de produtos.
- Local: Av. José Nogueira Vieira, 1303 – Tiradentes
- Horário: 20h
- Entrada: R$ 10 antecipado pelo WhatsApp (67) 99235-620 / R$ 15 na hora
Halloween Capivas – Duelo Mortal
- Duelo entre Pennywise e Samara em clima de terror, com discotecagem dos DJs Depieri e Laura Bittar.
- Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079
- Horário: 17h
- Entrada: R$ 10 após as 19h
Halloween no Irlandês – Parte 2
- Pop e rock animam a segunda noite temática do Irlandês Pub, com DJ Magão, banda American Radio e Bortoti & banda.
- Local: Rua Oceano Atlântico, 115
- Horário: a partir das 17h
- Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/01-11-halloween-parte-2-dj-magao-american-radio-e-bortoti-e-banda/3184547
Halloween Millenials
- Show especial relembrando sucessos dos anos 2000 em clima de Halloween.
- Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668
- Horário: a partir das 18h
- Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/hallowen-millenials/3151861
Paul Cabannes – “Alma de Brasileiro”
- Comediante francês que mora há dez anos no Brasil apresenta um espetáculo sobre o olhar estrangeiro diante dos hábitos brasileiros.
- Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225
- Horário: 19h
- Entrada: de R$ 50 a R$ 140 pelo link https://ingressodigital.com/evento/15945/paul-cabannes-alma-de-brasileiro
Hallobitch 13
- Tradicional festa à fantasia da Daza Club com pop, brilho e performances inspiradas no terror.
- Local: Daza Club – Rua Marechal Rondon, 2181
- Horário: 23h59 às 7h
- Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/hallobitch-13-sabado-01-11/3180781
Rock in Biu – Edição Halloween
- Shows de Vitor Alves, Alziras e Boulevard, além de concurso de fantasia com prêmio em tatuagem.
- Local: Boteco do Rei
- Horário: 19h
- Entrada: R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/rock-in-biu-edicao-halloween/3163695
Halloween 2000’s
- Festa nostálgica inspirada em “Thriller”, de Michael Jackson, com entrada gratuita para fantasias até a meia-noite.
- Local: Mirante Stage – Rua Dr. Zerbini, 53
- Horário: 22h às 4h
- Entrada: R$ 15 (Pix) / R$ 20 (na hora)
Paredão Gagaween
- Show da Gaga Funkeira e DJs Vick Banks, Rodrigo Gel, Gustavo Freitas e Deumathh em edição especial de Halloween.
- Local: NON Stop Club – Rua Pimenta Bueno, 127
- Horário: a partir das 23h
- Entrada: a partir de R$ 10 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/paredao-gagaween/3193302
MS Acro Fest
- Festival de danças e acrobacias aéreas com apresentações de pole dance, tecido acrobático e lira circense.
- Local: Teatro Aracy Balabanian
- Horário: 16h
- Entrada: ingressos nos Studios Voart e Gemini
Domingo (2)
Feira Borogodó – Edição Consciência Negra
- Comemora o Mês da Consciência Negra com música, gastronomia e apresentações de DJ Afro Queer, Projeto Umoja, Baile do Silveira e Grupo Sampri.
- Local: Praça do Coophafé – Rua das Garças, 3164
- Horário: 9h às 15h
- Entrada: gratuita
Espetáculo “Encantos do Pantanal”
- Apresentação de danças folclóricas que celebram a natureza e a cultura pantaneira.
- Local: Teatro Glauce Rocha
- Horário: 19h30
- Entrada: gratuita
Rodrigo Marques – “História de Pescador”
- O comediante transforma situações cotidianas em histórias cheias de ironia e humor ácido.
- Local: Teatro Dom Bosco
- Horário: 18h30
- Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://casadeartistas.com.br/rodrigomarques/campo-grande-ms/
7º Casa Aberta Contações
- Nova montagem da história “A Ursinha Pelúcia”, com música e coreografias para toda a família.
- Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306
- Horário: 16h
- Entrada: gratuita
I Encontro Nacional de LADS Brasil
- Reúne fãs do jogo Love and Deepspace em um dia de troca e interação da comunidade gamer.
- Local: Cafeteria Go Coffee São Francisco
- Horário: 14h
- Entrada: gratuita