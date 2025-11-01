Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

AGENDA

Fim de semana em Campo Grande tem rodeio, Halloween e feiras culturais

Programação inclui shows gratuitos, festas temáticas e atrações para todas as idades em diferentes pontos da cidade

Ana Lorena Franco

Muitos eventos têm entrada gratuita - Reprodução/Agência de Notícias MS
Muitos eventos têm entrada gratuita - Reprodução/Agência de Notícias MS

O fim de semana chega com uma programação diversificada em Campo Grande, marcada por eventos que reúnem música, cultura popular e celebrações de Halloween. A agenda vai do rodeio no Parque de Exposições Laucídio Coelho às feiras de economia criativa espalhadas pela cidade, com opções que agradam públicos variados.

Sábado (1º)

Campo Grande Rodeo Fest
  • Integra a programação da 2ª Expogenética e oferece rodeios e shows gratuitos no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Neste sábado (1°), o destaque é a apresentação da dupla Jads & Jadson.
  • Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
  • Horário: a partir das 18h
  • Entrada: gratuita
Cine Clubinho – “Especial Curtas” da VII Mostra Sesc de Cinema
  • Exibição de quatro curtas infantis com temas como música, meio ambiente, amizade e respeito às diferenças.
  • Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
  • Horário: 16h
  • Entrada: gratuita

Espetáculo “Em Busca do Japuka”
  • A Praça do Leão vira picadeiro com a apresentação da trupe Japuka, de Dourados. A peça mistura humor e aventura e faz parte do projeto Minha Praça é um Circo.
  • Local: Praça do Leão – Parque Novos Estados
  • Horário: 19h
  • Entrada: gratuita

Feira Ziriguidum
  • Artesanato, gastronomia, economia criativa e música ao vivo animam a Praça do Preto Velho em mais uma edição da feira cultural.
  • Local: Praça do Preto Velho – Jardim Paulista
  • Horário: 16h às 22h
  • Entrada: gratuita
Feira do Coopharádio – “Túnel do Tempo”
  • Evento com tema retrô reúne produtos artesanais, gastronomia e flashbacks musicais, além de uma feira pet de adoção.
  • Local: Praça V – Bairro Coopharádio
  • Horário: 17h às 22h
  • Entrada: gratuita
Noite de Terror no Buteco do Miau
  • Show das bandas Dr. Soup, Miséria e Mystical Perversion em uma edição especial de Halloween com música autoral e barraquinhas de produtos.
  • Local: Av. José Nogueira Vieira, 1303 – Tiradentes
  • Horário: 20h
  • Entrada: R$ 10 antecipado pelo WhatsApp (67) 99235-620 / R$ 15 na hora
Halloween Capivas – Duelo Mortal
  • Duelo entre Pennywise e Samara em clima de terror, com discotecagem dos DJs Depieri e Laura Bittar.
  • Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079
  • Horário: 17h
  • Entrada: R$ 10 após as 19h
Halloween no Irlandês – Parte 2
Halloween Millenials
Paul Cabannes – “Alma de Brasileiro”
Hallobitch 13
Rock in Biu – Edição Halloween
Halloween 2000’s
  • Festa nostálgica inspirada em “Thriller”, de Michael Jackson, com entrada gratuita para fantasias até a meia-noite.
  • Local: Mirante Stage – Rua Dr. Zerbini, 53
  • Horário: 22h às 4h
  • Entrada: R$ 15 (Pix) / R$ 20 (na hora)
Paredão Gagaween
  • Show da Gaga Funkeira e DJs Vick Banks, Rodrigo Gel, Gustavo Freitas e Deumathh em edição especial de Halloween.
  • Local: NON Stop Club – Rua Pimenta Bueno, 127
  • Horário: a partir das 23h
  • Entrada: a partir de R$ 10 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/paredao-gagaween/3193302
MS Acro Fest
  • Festival de danças e acrobacias aéreas com apresentações de pole dance, tecido acrobático e lira circense.
  • Local: Teatro Aracy Balabanian
  • Horário: 16h
  • Entrada: ingressos nos Studios Voart e Gemini

Domingo (2)

Feira Borogodó – Edição Consciência Negra
  • Comemora o Mês da Consciência Negra com música, gastronomia e apresentações de DJ Afro Queer, Projeto Umoja, Baile do Silveira e Grupo Sampri.
  • Local: Praça do Coophafé – Rua das Garças, 3164
  • Horário: 9h às 15h
  • Entrada: gratuita
Espetáculo “Encantos do Pantanal”
  • Apresentação de danças folclóricas que celebram a natureza e a cultura pantaneira.
  • Local: Teatro Glauce Rocha
  • Horário: 19h30
  • Entrada: gratuita
Rodrigo Marques – “História de Pescador”
7º Casa Aberta Contações
  • Nova montagem da história “A Ursinha Pelúcia”, com música e coreografias para toda a família.
  • Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306
  • Horário: 16h
  • Entrada: gratuita
I Encontro Nacional de LADS Brasil
  • Reúne fãs do jogo Love and Deepspace em um dia de troca e interação da comunidade gamer.
  • Local: Cafeteria Go Coffee São Francisco
  • Horário: 14h
  • Entrada: gratuita
