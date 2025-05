Fim de semana será de calor intenso e baixa umidade em MS

O tempo firme predomina em Mato Grosso do Sul neste fim de semana, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar, exigindo atenção redobrada à hidratação e à exposição ao sol. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec-MS), não há previsão de chuva significativa em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá.

Previsão do Tempo Detalhada para o Fim de Semana

Em Campo Grande, o sábado (3) será de sol com muitas nuvens, sem chuvas, e temperaturas entre 19°C e 30°C, conforme o Climatempo. Já o Inmet aponta máxima ligeiramente superior, de até 32°C, com umidade mínima podendo chegar aos 30%. No domingo (4), a situação pouco muda: o calor permanece, com mínima de 21°C e máxima de 30°C, e umidade variando entre 52% e 86%.

Dourados terá manhãs mais frescas, com mínima prevista de 17°C no sábado e máxima de até 30°C, segundo o Cemtec-MS. No domingo, a temperatura sobe ligeiramente. A previsão do Inmet indica tempo firme, com poucas nuvens e ventos fracos predominando de sudeste.

Em Três Lagoas, o calor será mais intenso. Os termômetros podem marcar até 33°C no sábado, segundo o Climatempo. No domingo, a máxima prevista é de 31°C, de acordo com o Inmet. A cidade segue sem expectativa de chuva e apresenta baixos índices de umidade relativa do ar.

Ponta Porã, na região sul do estado, terá um fim de semana com clima ameno. O sábado começa com mínima de 17°C e não deve passar dos 25°C, segundo o Cemtec-MS. No domingo, a temperatura sobe para até 31°C, ainda com tempo aberto e seco.

Já Corumbá, no Pantanal, será uma das cidades mais quentes: o Inmet prevê máxima de 35°C no sábado e 32°C no domingo. A mínima fica em torno de 22°C nos dois dias. A umidade pode atingir níveis críticos, abaixo dos 30%, o que reforça a recomendação de cuidados com a saúde.

Alertas e Recomendações

O Cemtec-MS informa que um sistema de alta pressão atmosférica atua sobre o estado, mantendo a estabilidade e inibindo a formação de chuvas. Apenas áreas do sul podem ter chuvas isoladas, sem risco de temporais, segundo o Climatempo.