Fim de semana será marcado por instabilidade e queda nas temperaturas em MS

O avanço de uma frente fria sobre Mato Grosso do Sul deve provocar mudanças no clima neste fim de semana. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o sábado (30) será marcado por calor intenso e possibilidade de tempestades isoladas, enquanto no domingo (31), a instabilidade continua, mas com ligeira queda nas temperaturas em algumas regiões.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado terá sol entre nuvens, aumento de nebulosidade e chuvas de intensidade fraca a moderada. No entanto, pancadas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, não estão descartadas, especialmente nas regiões centro-sul e oeste.

Sábado (30): Calor e possibilidade de tempestades isoladas

Campo Grande: O sábado começa abafado, com temperaturas variando entre 23°C e 33°C . No período da tarde e noite, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas .

O sábado começa abafado, com temperaturas variando entre . No período da tarde e noite, . Três Lagoas: Tempo quente, com máximas de 35°C e sensação térmica elevada. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde, mas de forma rápida e localizada.

Tempo quente, com máximas de e sensação térmica elevada. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde, mas de forma rápida e localizada. Dourados: Sol entre nuvens pela manhã, com chuvas isoladas e trovoadas ao longo do dia . As temperaturas variam de 22°C a 31°C .

Sol entre nuvens pela manhã, com . As temperaturas variam de . Corumbá: O Pantanal deve enfrentar um dia abafado, com mínima de 25°C e máxima de 34°C . As chuvas podem ser mais intensas no final da tarde.

O Pantanal deve enfrentar um . As chuvas podem ser mais intensas no final da tarde. Bonito: O dia será de calor e chuvas passageiras no período da tarde e noite. Os termômetros oscilam entre 23°C e 32°C.

Domingo (31): Clima instável e temperaturas mais amenas em algumas regiões

Campo Grande: O tempo segue instável, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia . A temperatura máxima cai um pouco, chegando a 30°C .

O tempo segue instável, com possibilidade de . A temperatura máxima cai um pouco, chegando a . Três Lagoas: O calor persiste, mas a previsão indica chuvas intercaladas com períodos de sol , com máxima de 34°C .

O calor persiste, mas a previsão indica , com máxima de . Dourados: A chuva pode ser mais frequente no domingo, e as temperaturas variam entre 21°C e 29°C , proporcionando um alívio no calor.

A chuva pode ser mais frequente no domingo, e as temperaturas variam entre , proporcionando um alívio no calor. Corumbá: Céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Máxima prevista de 32°C .

Céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Máxima prevista de . Bonito: O domingo será mais ameno, com chuva intermitente e ventos moderados. A mínima fica em 22°C e a máxima em 30°C.

Atenção para rajadas de vento e descargas elétricas

O Cemtec alerta para a ocorrência de ventos fortes e descargas elétricas, especialmente nas regiões onde os acumulados de chuva serão mais elevados. A recomendação é evitar áreas abertas durante as tempestades e ficar atento às atualizações meteorológicas e alertas da Defesa Civil.

Para os próximos dias, a tendência é de continuidade da instabilidade, com variações de temperatura e novas pancadas de chuva.