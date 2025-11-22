Fim de semana tem calor e chuva e isolada em MS

Nestte fim de semana (22 e 23), parte de Mato Grosso do Sul tem influência de calor, umidade e baixa pressão no Paraguai, o que, segundo o Climatempo, favorece pancadas de chuva moderadas a fortes, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste.

Campo Grande

Sábado: a máxima é de 35°C, com chuva isolada à tarde e céu nublado nos demais períodos.

Domingo: o céu fica encoberto, com chuvisco no período vespertino e máxima de 33°C.

Dourados

Sábado: os ventos permanecem fracos e o céu nublado, com possibilidade de chuva isolada à tarde e máxima de 35°C.

Domingo: a máxima é de 33°C, com chuviscos pela manhã e à tarde, e chuva isolada à noite.

Três Lagoas

Sábado: o céu fica encoberto em todos os períodos do dia, mas à tarde há previsão de chuva isolada; máxima de 37°C.

Domingo: o céu fica claro pela manhã, mas o cenário muda e nos demais períodos há previsão de chuvisco, com máxima de 35°C.

Região Norte

Sábado: em Sonora, chove no período vespertino e noturno, com máxima de 37°C. Coxim tem o mesmo cenário climático, mas a máxima é de 38°C.

Domingo: a máxima também é de 37°C em Sonora, com chuviscos e ventos fracos em todos os períodos do dia. Coxim tem máxima de 37°C, com chuvisco pela manhã e à tarde.

Pantanal

Sábado: Corumbá atinge os 39°C e Porto Murtinho tem máxima de 34°C, ambos com chuva isolada à tarde e à noite, e os ventos permanecem fracos.

Domingo: os termômetros em Corumbá marcam 37°C, com chuviscos pela manhã e à tarde e apenas céu nublado à noite. Em Porto Murtinho há chuvisco pela manhã e à tarde, mas o céu fica limpo à noite, com máxima de 31°C.