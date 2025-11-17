Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Fim de semana tem grandes apreensões da PRF em rodovias de MS

Ocorrências incluem maconha, cigarros eletrônicos e medicamentos irregulares em três cidades do Estado

Fernando de Carvalho

Em Eldorado, policiais apreenderam 1.010 quilos de maconha, além de uma espingarda de pressão, munições e sete réplicas de pistolas - Foto: Divulgação/PRF
Em Eldorado, policiais apreenderam 1.010 quilos de maconha, além de uma espingarda de pressão, munições e sete réplicas de pistolas - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um fim de semana de apreensões expressivas nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Entre sábado (15) e domingo (16), três ações distintas resultaram na retirada de 1 tonelada de maconha, cigarros eletrônicos, essências de narguilé e medicamentos de origem estrangeira transportados de forma irregular.

Cigarros eletrônicos na BR-267

Em Nova Alvorada do Sul, na BR-267, os policiais abordaram uma VW Saveiro carregada com cigarros eletrônicos e essências de narguilé. Segundo o condutor, a carga havia saído de Dourados e tinha como destino São Paulo.

O material estava armazenado na carroceria do veículo e foi apreendido. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados.

Medicamentos apreendidos na BR-262

Ainda no sábado, em Água Clara, a PRF encontrou 127 medicamentos de emagrecimento de origem estrangeira em um Chevrolet Prisma que seguia pela BR-262. O motorista afirmou que transportava a mercadoria de Ponta Porã para Três Lagoas.

Além da falta de documentação fiscal, os produtos eram transportados sem refrigeração — condição que pode comprometer a segurança do consumo. A carga foi encaminhada à Receita Federal.

1 tonelada de maconha e carro roubado em Eldorado

A maior apreensão ocorreu em Eldorado, na BR-163. Um motorista desrespeitou a ordem de parada e tentou fugir, abandonando o veículo em uma área rural. Ele foi alcançado e detido.

Dentro do carro, os policiais encontraram 1.010 quilos de maconha, além de uma espingarda de pressão, munições e sete réplicas de pistolas. O veículo tinha placas falsas e registro de roubo/furto em São Paulo desde setembro deste ano. A ocorrência seguiu para a Polícia Civil de Eldorado.

*Com informações da PRF

