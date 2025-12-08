Fim de semana tem mais de 800 kg de drogas apreendidos em rodovias de MS

As rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul registraram, neste fim de semana, duas grandes apreensões de drogas durante fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao todo, mais de 800 quilos de maconha e skunk foram retirados de circulação em operações realizadas em Água Clara e Chapadão do Sul.

Entorpecente apreendido em Água Clara – Foto: Divulgação/PRF

No domingo (7), a equipe abordou um Fiat Uno na BR-262, em Água Clara. Os policiais encontraram grande quantidade de entorpecente no interior do veículo. O motorista afirmou que pegou a carga em Ribas do Rio Pardo e entregaria o material em Inocência.

A ocorrência totalizou 410 quilos de maconha e 10,4 quilos de skunk, encaminhados à Polícia Civil do município.

Dois dias antes, na sexta-feira (5), outra apreensão ocorreu na BR-060, em Chapadão do Sul, quando uma Toyota Hilux foi parada durante fiscalização. Dentro da caminhonete havia vários fardos com forte odor de maconha.

O condutor disse ter buscado a droga em Campo Grande e que levaria o carregamento até Chapadão do Sul. Foram apreendidos 380 quilos de maconha e 8 quilos de skunk. O motorista foi preso e o caso encaminhado à Polícia Civil.

*Com informações da PRF