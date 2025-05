Fim de semana tem manhãs frias, mas sol predomina à tarde

Segundo o Climatempo, Mato Grosso do Sul tem manhãs mais frias neste sábado (31), mas as tardes terão elevação significativa das temperaturas. No domingo (1), o sol prevalece e as tardes ficam mais quentes, apesar das manhãs terem temperaturas mais amenas. Não há previsão de chuva para este fim de semana.

Campo Grande

Sábado: A temperatura máxima prevista para este sábado é de 25°C, com nevoeiro pela manhã e poucas nuvens nos demais períodos. Os ventos variam entre fracos e moderados pela manhã e tarde e, à noite, têm intensidade fraca.

Domingo: A máxima também é de 25°C, com céu nublado pela manhã e tarde, mas sem previsão de chuva.

Dourados

Sábado: A manhã deste sábado tem poucas nuvens e previsão de geada. Durante a tarde e noite, o município permanece com ventos fracos e poucas nuvens no céu; a máxima é de 21°C.

Domingo: O céu fica encoberto em todos os períodos do dia, mas sem previsão de chuva e com máxima de 24°C.

Região Leste

Sábado: Três Lagoas e Paranaíba atingem os 25°C, Aparecida do Taboado tem máxima de 26°C; os três com poucas nuvens durante o dia e nevoeiro pela manhã.

Domingo: A máxima em Três Lagoas alcança os 29°C, e em Aparecida do Taboado e Paranaíba marca 27°C. Os três municípios têm dia claro e sem chuvas.

Região Norte

Sábado: Coxim tem máxima de 24°C, Sonora atinge os 30°C e Pedro Gomes, 29°C. Os três municípios têm previsão de nevoeiro pela manhã e poucas nuvens pela tarde e noite.

Domingo: Os termômetros de Coxim atingem os 31°C; Sonora e Pedro Gomes têm máxima de 30°C; todos terão dia claro, com ventos fracos.

Pantanal

Sábado: Corumbá atinge os 29°C e há possibilidade de nevoeiro pela manhã, além de poucas nuvens durante os demais períodos. Porto Murtinho tem o mesmo cenário e atinge os 22°C.

Domingo: Os termômetros de Corumbá marcam os 30°C, com céu encoberto pela manhã e claro nos demais períodos do dia. Porto Murtinho atinge os 26°C e tem céu nublado em todos os períodos do dia.