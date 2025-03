Fim de semana terá interdições em vias de Campo Grande; veja os locais e horários

A circulação de veículos em diferentes pontos da cidade será afetada neste fim de semana por conta de eventos, obras e ações públicas. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou a lista de interdições programadas e em andamento, com destaque para bloqueios totais e parciais em avenidas movimentadas e ruas de bairros.

Algumas interdições já estão em vigor e seguem nos próximos dias. É o caso da Avenida Filinto Müller, que está totalmente bloqueada no sentido sul-norte, nas proximidades do Lago do Amor, e da Avenida José Barbosa Rodrigues, também com interdição total. A Avenida Tiradentes passa por recapeamento e tem bloqueio parcial entre as ruas Vicente Solari e Mário Quintanilha.

No centro, a Rua Barão do Rio Branco está com uma faixa de estacionamento e uma faixa de rolamento interditadas entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Padre João Crippa, até o dia 6 de abril, por conta de evento promovido pela Fundação de Cultura do Estado.

Confira as principais interdições por data:

Sexta-feira (28/03)