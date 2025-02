Fim de semana terá temperaturas elevadas em MS

O sábado (22) começou com tempo quente em Campo Grande. Nas primeiras horas do dia, os termômetros marcaram 25°C, e a máxima prevista para a Capital é de 35°C, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas esperadas para o fim de semana superam a média histórica.

O calor será mais intenso nas regiões pantaneira e sudoeste do Estado, onde as máximas devem variar entre 36°C e 39°C. A umidade relativa do ar ficará entre 25% e 45%. Esse cenário ocorre devido à influência de um sistema de alta pressão, que mantém o tempo seco e favorece o aumento das temperaturas.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), apesar do forte calor, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, típicas da estação. Em algumas áreas pode chover, enquanto em outras, o efeito será apenas o aumento da nebulosidade.

Também existe previsão de chuvas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As máximas devem atingir entre 31°C e 36°C nas regiões sul, leste e sudeste do Estado.

No sudoeste e no Pantanal, os termômetros podem registrar de 34°C a 39°C, enquanto no bolsão e no norte do Estado, as temperaturas devem oscilar entre 33°C e 36°C.

Domingo

O tempo deve ficar com sol e algumas nuvens durante o domingo (23). Há chance de chuva, que em alguns pontos pode ser forte, com raios e rajadas de vento. Esse cenário ocorre por causa do calor do dia e da passagem de áreas de instabilidade. Algumas regiões, como o centro-norte e o nordeste do estado, podem registrar mais de 30 mm de chuva em 24 horas.

Enquanto isso, o sul, sudeste e sudoeste do estado devem ter temperaturas elevadas, entre 34°C e 39°C, com umidade do ar baixa, entre 20% e 40%. Para aliviar o calor, recomenda-se beber bastante água, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes.

As temperaturas mínimas devem variar entre 22°C e 24°C no sul, leste e sudeste do estado, com máximas entre 32°C e 35°C. No sudoeste e no Pantanal, as mínimas devem ficar entre 25°C e 27°C, enquanto as máximas podem atingir de 36°C a 39°C.

No bolsão e no norte, as mínimas ficarão entre 22°C e 25°C, com máximas de 30°C a 34°C. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 31°C e 33°C.

Os ventos sopram do leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ter rajadas mais fortes em alguns momentos.