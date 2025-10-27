Agetran reforça linhas de ônibus no Finados com tarifa promocional de R$ 2

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) anunciou uma operação especial para o domingo (2), feriado de Finados. O foco é reforçar a oferta do transporte coletivo urbano de Campo Grande. Em parceria com o Consórcio Guaicurus, o objetivo é ajustar a frota à demanda do dia. Eles garantem viagens seguras para quem se deslocará aos cemitérios e outros pontos da cidade. Como destaque, haverá tarifa promocional de R$ 2,00 para pagamentos realizados com o cartão eletrônico (Smart Card), conforme a Portaria nº 30, de 23 de janeiro de 2025.

Será aplicada tarifa promocional de R$ 2,00 para quem pagar com Smart Card, conforme a Portaria nº 30/2025. A medida busca incentivar o uso do cartão eletrônico e organizar o fluxo de embarque. Isso reduz filas e o tempo de parada nos pontos e terminais. Além do preço, a operação foi planejada para ampliar a disponibilidade de viagens. Prevê atendimento nos horários de maior procura.

Planos e Operações Especiais de Transporte

As linhas regulares terão planos diferenciados. No Plano de Sábado operarão as linhas 051, 061, 070, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 101, 110, 115, 302, 313, 316, 319, 403, 408, 416, 515, 517, 520 e 522. No Plano de Segunda a Sexta-feira, as linhas 222, 229, 503 e 507. A linha 074 terá a operação da tabela 01 suspensa a partir das 18h55. Para atender diretamente os campos-santos, entram em ação as linhas especiais: 300 – Cemitério Jardim da Paz (conforme O.S. 261/23, com operação nos dias 1º e 2 de novembro, saída para Sidrolândia) e 400 – Cemitério Santo Amaro (conforme O.S. 147/13).

Suporte e Monitoramento Contínuo

Também estarão em funcionamento veículos de reserva com tripulação nos terminais, das 5h30 às 8h30 e das 16h às 18h30. Isso agiliza reforços de última hora conforme a ocupação dos ônibus. Haverá apoio na Praça Ari Coelho, das 15h às 18h, para orientação ao público e eventuais ajustes operacionais. O Consórcio Guaicurus acompanhará toda a operação. Poderá realizar ajustes conforme necessidade ou por determinação da fiscalização da Agetran.

Com a combinação de tarifa reduzida no cartão, linhas especiais para os cemitérios e frota sob monitoramento, a expectativa é de um atendimento contínuo e eficiente. Isso ocorrerá ao longo do feriado, garantindo cobertura nas principais rotas utilizadas pela população.