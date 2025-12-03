Veículos de Comunicação
Final da 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador acontece neste sábado

Estrela Auto Peças e Zenit R9 Sebap disputam título em campeonato que mobilizou atletas de cinco municípios

Ana Lorena Franco

Final da 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador acontece neste sábado

A 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador chega à decisão neste sábado 6 de dezembro às 14h30 no Estádio Ramão Pereira na Praça Esportiva do Bairro Estrela do Sul e encerra uma edição que se firmou como uma das maiores competições amadoras do Estado.

A disputa pelo título coloca frente a frente Estrela Auto Peças e Zenit R9 Sebap enquanto ABC Camapuã e VM Sports BMF Calhas brigam pela terceira colocação.

O torneio movimentou 58 equipes e cerca de 1.270 atletas de Campo Grande, Corumbá, Jaraguari, Camapuã e Ribas do Rio Pardo.

As partidas aconteceram em seis campos distribuídos pela cidade e reuniram públicos dos bairros Estrela do Sul, José Abrão, Moreninhas II e III, Vila Nasser e do Estádio Jacques da Luz.

A premiação total soma 35 mil reais sendo 19 mil para o campeão 10 mil para o vice e 6 mil para o terceiro lugar valor considerado um dos maiores já distribuídos no futebol amador de Campo Grande.

A final marca o encerramento de uma temporada que elevou o nível técnico da competição e fortaleceu a participação das equipes do interior em um ambiente esportivo que combina rivalidade local e integração entre comunidades.

