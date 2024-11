Final de ano aumenta abandono de animais domésticos

ALERTA

Feriadão registrou quatro casos de afogamento em MS

Levantamento do Corpo de Bombeiros Militar de MS (CBMMS) aponta que desde a última sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, até o domingo (17), foram atendidos quatro casos de afogamento no estado. As ocorrências por afogamento foram registradas em Bonito, Deodápolis, Fátima do Sul e Rochedo. Um quinto caso ocorreu no rio Sucuriú, em […]