Financial completa 62 anos e se divide em três empresas para ampliar atuação em MS

A Financial chegou aos 62 anos com uma mudança que mira o futuro sem romper com o passado. A empresa, que nasceu em 1963, quando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda formavam um único Estado, anunciou a ampliação da sua atuação. A reorganização será em três empresas independentes, cada uma com foco próprio, estrutura especializada e identidade fortalecida. A medida foi apresentada como uma resposta ao ritmo de crescimento de Mato Grosso do Sul, que hoje exige soluções mais segmentadas e preparadas para acompanhar a expansão contínua.

A trajetória da Financial se confunde com o próprio processo de urbanização que moldou cidades estratégicas do Estado. Ainda na fase de formação urbana acelerada, municípios como Campo Grande, Bonito, Jardim, Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, Chapadão do Sul, Sidrolândia, Terenos e Três Lagoas já se organizavam. Essa transformação se consolidaria após a criação oficial de Mato Grosso do Sul, em 1977. Nesse cenário, a Financial, descrita como pioneira no Estado com seu primeiro registro imobiliário em 1963, acompanhou a expansão territorial. Ela participou da estruturação de bairros e orientou famílias em decisões que marcaram primeiras compras e investimentos.

Reorganização e Foco Estratégico

A origem da empresa remonta à Cimobrás, companhia de urbanização e loteamento ligada ao surgimento do bairro Nova Campo Grande, citada como ponto de partida histórico do grupo. Ao longo das décadas, a atuação foi sendo ampliada conforme o mercado imobiliário local ganhava maturidade. No entanto, agora, a estratégia passa a ser outra: em vez de manter tudo sob uma única operação, as áreas foram separadas. Isso visa reforçar especialização, leitura de cenário e capacidade de atendimento por perfil de cliente.

A primeira frente é a Financial Empreendimentos, que dá sequência ao legado da antiga Financial Negócios Imobiliários. Esta é citada como um pilar de confiança e desenvolvimento urbano ao longo de mais de seis décadas. O posicionamento dessa nova estrutura foi direcionado a elevar o padrão de viver e investir. Foca-se em infraestrutura e em empreendimentos que valorizem tanto o morar quanto o investimento. Assim, a linha de atuação se concentra em projetos que dialogam com planejamento urbano e demanda de mercado, com foco em qualidade e valorização patrimonial.

A segunda empresa mantém o nome mais tradicional: Financial Imobiliária, com foco na administração e intermediação de locações. Nessa frente, a proposta foi apresentada como continuidade de um dos pilares mais reconhecidos do grupo: o atendimento especializado. Além disso, foca na relação próxima com proprietários e inquilinos. Dessa maneira, a operação de locação permanece como braço de orientação e segurança em todas as etapas, do contrato ao acompanhamento da rotina do imóvel. Assim, preservam uma reputação construída com base em confiança e consistência.

Já a terceira marca, Evive Urbanismo, entra como um reforço na frente de expansão urbana planejada. A proposta declarada é transformar espaços estratégicos em loteamentos acessíveis e de médio padrão. O planejamento será voltado para ampliar as oportunidades de moradia e investimento. A Evive foi apresentada como parceira de quem busca um lugar seguro para viver, investir e iniciar uma nova etapa. Portanto, mantém o vínculo com a experiência acumulada da Financial no mercado do Estado e região.

Visão dos Diretores e Compromisso com o Futuro

Para a diretora Rosangela Souza, a reorganização foi descrita como expressão de continuidade e reconhecimento da evolução. Esta é vivida ao longo de seis décadas. “Organizar nossa atuação em três empresas independentes é reconhecer essa evolução. É um passo coerente com tudo o que vivemos nessas seis décadas”, afirmou. Na mesma linha, o diretor Thiago Nantes apontou que a nova estrutura permite honrar a história e, ao mesmo tempo, ganhar foco e capacidade de leitura por cidade. “Estruturar três empresas independentes nos permite honrar essa história e, ao mesmo tempo, olhar para frente com mais foco, mais especialização e mais capacidade de entender a realidade de cada cidade”, disse.

Ao final, a reorganização foi colocada como um símbolo de compromisso com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A empresa sustenta que, mais do que uma mudança estrutural, a nova fase busca reafirmar vocação. Eles desejam caminhar junto com o avanço do Estado, oferecendo soluções alinhadas a segurança, qualidade e visão de futuro. Assim, a Financial encerra o ciclo dos 62 anos reposicionando sua atuação para as próximas décadas. Há uma arquitetura empresarial voltada a atender diferentes perfis e realidades de um mercado em transformação.