Fiscalização apreende dois veículos por transporte clandestino perto da rodoviária de CG

Duas ações de fiscalização realizadas nas imediações da Rodoviária de Campo Grande resultaram na apreensão de dois veículos usados para transporte clandestino de passageiros, segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

As abordagens ocorreram em dias distintos e envolveram equipes de trânsito, da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da área de mobilidade urbana. Durante as operações, os motoristas se apresentaram como condutores de aplicativos, mas não conseguiram comprovar cadastro em plataformas legalmente autorizadas.

Diante das irregularidades, os agentes lavraram autuações com base no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe o transporte remunerado de passageiros sem autorização. Os veículos foram removidos, conforme previsto na legislação.

A Agetran afirma que o transporte irregular representa risco à segurança dos usuários, já que não passa por fiscalização técnica nem controle do poder público. Além disso, a prática pode expor passageiros a situações de vulnerabilidade, como furtos e roubos, por envolver veículos sem identificação adequada e motoristas sem procedência comprovada.

Segundo o órgão, as ações de combate à clandestinidade serão intensificadas ao longo do ano, com foco na redução de sinistros de trânsito. Para preservar o planejamento das operações, detalhes adicionais não serão divulgados.

A agência orienta a população a optar por meios de transporte regulamentados, que passam por fiscalizações periódicas e oferecem maior segurança.