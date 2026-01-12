Fiscalização de ciclomotores avança, mas desinformação ainda confunde condutores

A intensificação da fiscalização de ciclomotores em Campo Grande, iniciada nesta segunda-feira (12), tem exposto um problema recorrente: a falta de informação sobre o que exige emplacamento, habilitação e registro, apesar de as regras estarem em vigor desde 2023.

A cobrança tem como base a Resolução 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que definiu critérios objetivos para diferenciar ciclomotores, bicicletas elétricas, veículos autopropelidos e motocicletas. A norma estabeleceu um prazo de adaptação que terminou em 31 de dezembro de 2025. Desde 1º de janeiro, o cumprimento passou a ser exigido. No entanto, em Campo Grande, a primeira semana foi de esclarecimento aos condutores.

Regulamentação e Fiscalização de Ciclomotores

Segundo a tenente Carla Coutinho, do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, a fase educativa foi encerrada após uma série de blitze orientativas. Agora, condutores de ciclomotores precisam estar com o veículo registrado, licenciado e emplacado, além de portar CNH categoria A ou ACC e utilizar capacete, trafegando sempre pela via, à direita da pista .

No comércio, a mudança tem provocado dúvidas entre consumidores. Para o gerente comercial Leonardo Ferreira, a regulamentação é positiva e necessária, sobretudo diante do aumento de acidentes e da entrada de veículos importados sem adequação às normas brasileiras.

“Existe uma confusão muito grande. As pessoas acham que todos os veículos agora precisam de emplacamento, e não é assim. Produtos com velocidade de até 32 km por hora e potência de até mil watts continuam dispensados de habilitação e placa”, afirma .

Segundo ele, parte dos ciclomotores vendidos no mercado informal, especialmente vindos de países vizinhos, ultrapassa os limites definidos pelo Contran e, por isso, se enquadra nas exigências legais. Ainda assim, o fluxo de vendas segue estável, com a maioria dos clientes buscando apenas esclarecimentos.

Impacto e Alternativas de Mobilidade

O crescimento do uso desses veículos em Campo Grande, avalia Ferreira, está ligado ao perfil urbano da cidade, com distâncias curtas, custo elevado de combustíveis e dificuldades no transporte coletivo. “É uma alternativa de mobilidade econômica. Com um real, dá para rodar cerca de 50 quilômetros”, diz.

A Polícia Militar de Trânsito afirma que o objetivo da fiscalização não é punitivo, mas garantir segurança viária e o cumprimento da legislação. A orientação é que condutores verifiquem se o veículo se enquadra como ciclomotor ou autopropelido, evitando autuações e riscos no trânsito.