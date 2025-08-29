Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

Fiscalização encontra 385 kg de carne clandestina em açougue de Campo Grande

Proprietária foi presa em flagrante após operação constatar armazenamento irregular e produção de linguiça sem inspeção sanitária

Fernando de Carvalho

Fiscalização encontrou carnes sendo armazenadas de forma irregular - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS
Uma fiscalização realizada nesta sexta-feira (29) resultou na apreensão de 385 quilos de carne bovina e de frango sem comprovação de origem em um açougue no bairro São Jorge da Lagoa, região sudoeste da Capital. A proprietária, de 35 anos, foi presa em flagrante.

Irregularidades sanitárias

No local, além das carnes sem origem, os fiscais identificaram a produção de linguiça sem inspeção ou rastreabilidade. O espaço também apresentava falhas estruturais e ausência de medidas de higiene, como a existência de um banheiro dentro da sala de manipulação.

As condições foram consideradas de risco à saúde pública por possibilitarem contaminação cruzada.

Ação conjunta

A operação envolveu equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), da Vigilância Sanitária Municipal e do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Após denúncia, os órgãos confirmaram que o estabelecimento não seguia as normas previstas em legislação sanitária.

Responsabilização

Diante das irregularidades, a empresária foi autuada por crime contra as relações de consumo. A infração prevê pena de dois a cinco anos de detenção e não permite fiança neste momento do processo.

*Com informações da Polícia Civil de MS

