Fiscalização fecha bares e apreende drogas e cigarros contrabandeados

Uma operação de fiscalização realizada neste domingo (18) em Nova Andradina resultou na apreensão de drogas, cigarros contrabandeados e na interdição de bares sem alvará de funcionamento.

A ação foi conduzida pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, com foco em coibir a perturbação do sossego e verificar a situação legal de estabelecimentos comerciais.

No distrito de Casa Verde, moradores denunciaram aglomeração e som alto em um bar conhecido como “Bar da Naty”. No local, os policiais encontraram grande movimentação de frequentadores e som em volume elevado.

Durante a vistoria, um homem foi flagrado com 43 gramas de uma substância semelhante à maconha.

Além do entorpecente, os agentes apreenderam 1.580 maços de cigarros de origem paraguaia, armazenados no interior do bar sem documentação fiscal. A responsável pelo estabelecimento assumiu a propriedade dos produtos e também apresentava pendências na regularização do funcionamento do local.

Outros bares, tanto na região urbana de Nova Andradina quanto em Casa Verde, também foram fiscalizados. Alguns foram interditados ou tiveram as atividades suspensas temporariamente por operarem sem alvará válido.

Segundo a Polícia Civil, ações como essa devem continuar nos próximos dias, com o objetivo de reforçar o cumprimento da legislação e garantir a ordem em locais de uso coletivo.

*Com informações da Polícia Civil de MS