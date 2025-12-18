Fiscalização flagra desmate ilegal e armas em fazenda de Bela Vista

Homem de 41 anos foi preso em flagrante ao operar uma motosserra sem a Licença de Porte em Uso (LPU) nesta quinta-feira (18), em uma propriedade rural localizada a cerca de 30km do município de Bela Vista. A ação conjunta entre a Polícia Militar Ambiental, com o apoio estratégico da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, composta por policiais do CPA-7 e da 2ª Companhia de PM de Bonito, efetuou o flagrante de crimes ambientais e posse de armamento.
Durante fiscalização, as equipes identificaram o furto e a exploração de madeira em área de Reserva Legal (RL), além da destruição de floresta nativa de especial preservação. No local, foram apreendidas 119 lascas de madeira das espécies aroeira e angico.
Por conta das infrações, o homem recebeu uma autuação administrativa no valor de R$ 5.000,00, teve o equipamento apreendido e responderá criminalmente pelo furto e pela exploração ilegal.
Durante a busca, as equipes localizaram três armas de fogo: Espingarda calibre .28, Espingarda calibre .20 e um Rifle calibre .22 Magnum, além de munições.
A ocorrência foi finalizada com o encaminhamento de dois indivíduos à Delegacia de Polícia Civil, uma mulher foi presa por posse ilegal de arma de fogo e o homem foi preso por furto, exploração de madeira em reserva legal e uso de motosserra sem licença.
*Com informações da PMA