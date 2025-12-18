Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Fiscalização flagra desmate ilegal e armas em fazenda de Bela Vista

Ação conjunta apreendeu motosserra sem licença, madeira nativa e armamento em área rural a 30 quilômetros do município

Arthur Ayres

Madeira nativa, motosserra e armas de fogo foram apreendidas durante fiscalização ambiental em área rural de Bela Vista - Foto: Divulgação/PMA
Madeira nativa, motosserra e armas de fogo foram apreendidas durante fiscalização ambiental em área rural de Bela Vista - Foto: Divulgação/PMA

Homem de 41 anos foi preso em flagrante ao operar uma motosserra sem a Licença de Porte em Uso (LPU) nesta quinta-feira (18), em uma propriedade rural localizada a cerca de 30km do município de Bela Vista. A ação conjunta entre a Polícia Militar Ambiental, com o apoio estratégico da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, composta por policiais do CPA-7 e da 2ª Companhia de PM de Bonito, efetuou o flagrante de crimes ambientais e posse de armamento.

Durante fiscalização, as equipes identificaram o furto e a exploração de madeira em área de Reserva Legal (RL), além da destruição de floresta nativa de especial preservação. No local, foram apreendidas 119 lascas de madeira das espécies aroeira e angico.

Por conta das infrações, o homem recebeu uma autuação administrativa no valor de R$ 5.000,00, teve o equipamento apreendido e responderá criminalmente pelo furto e pela exploração ilegal.

Notícias Relacionadas

Durante a busca, as equipes localizaram três armas de fogo: Espingarda calibre .28, Espingarda calibre .20 e um Rifle calibre .22 Magnum, além de munições.

A ocorrência foi finalizada com o encaminhamento de dois indivíduos à Delegacia de Polícia Civil, uma mulher foi presa por posse ilegal de arma de fogo e o homem foi preso por furto, exploração de madeira em reserva legal e uso de motosserra sem licença.

*Com informações da PMA

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos