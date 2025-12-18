Fiscalização flagra desmate ilegal e armas em fazenda de Bela Vista

Homem de 41 anos foi preso em flagrante ao operar uma motosserra sem a Licença de Porte em Uso (LPU) nesta quinta-feira (18), em uma propriedade rural localizada a cerca de 30km do município de Bela Vista. A ação conjunta entre a Polícia Militar Ambiental, com o apoio estratégico da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, composta por policiais do CPA-7 e da 2ª Companhia de PM de Bonito, efetuou o flagrante de crimes ambientais e posse de armamento.

Durante fiscalização, as equipes identificaram o furto e a exploração de madeira em área de Reserva Legal (RL), além da destruição de floresta nativa de especial preservação. No local, foram apreendidas 119 lascas de madeira das espécies aroeira e angico.

Por conta das infrações, o homem recebeu uma autuação administrativa no valor de R$ 5.000,00, teve o equipamento apreendido e responderá criminalmente pelo furto e pela exploração ilegal.