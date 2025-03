Flamengo empata com Fluminense e conquista o Carioca pela 39ª vez

Jogo sem gols no Maracanã garante título ao Rubro-Negro com vantagem do primeiro jogo.

O Flamengo segurou um empate sem gols contra o Fluminense neste domingo (23), no Maracanã, e levantou o troféu do Campeonato Carioca de 2025 pela 39ª vez na história. Embalado pela vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Rubro-Negro entrou em campo com a vantagem do empate e, mesmo em uma partida equilibrada e cheia de emoção, soube administrar o resultado para garantir o bicampeonato. O Tricolor lutou até o fim, mas não conseguiu furar a defesa adversária.

O clássico começou pegado, com os dois times buscando o ataque desde os primeiros minutos. O Fluminense assustou primeiro, aos poucos minutos, quando Renê aproveitou uma sobra de escanteio e chutou de fora da área, mas Rossi defendeu com facilidade. O Flamengo respondeu rápido: Plata roubou a bola de Fábio na pequena área, hesitou na finalização e permitiu a recuperação do goleiro tricolor, que fez uma grande defesa. O equatoriano teve outra chance em cruzamento rasteiro de Wesley, mas parou novamente em Fábio. Aos 32, Luiz Araújo recebeu lançamento em profundidade, livre de marcação, mas mandou para fora, desperdiçando a melhor oportunidade do primeiro tempo.

No segundo tempo, Mano Menezes mexeu no Fluminense, abrindo o time em busca da virada. Cano teve duas chances em cruzamentos de Renê, mas cabeceou para fora, enquanto Arias arriscou da entrada da área e mandou por cima. Apesar das alterações, o Tricolor não conseguiu levar perigo real, assim como o Flamengo, que apostou em chutes de longa distância sem sucesso. Nos acréscimos, o Rubro-Negro quase selou a fatura: Plata marcou aos 44, mas o gol foi anulado pelo VAR por falta de Juninho em Ignacio; logo depois, Michael balançou as redes, mas a jogada foi invalidada por impedimento.