Início Campo Grande

TECNOLOGIA E BELEZA

Flor Solar é atualizada e amplia experiência de visitantes no Parque das Nações

Adriano Hany

Flor Solar em Campo Grande ganha melhorias, amplia atrativos e reforça uso de energia limpa no Parque das Nações.
A Flor Solar, atração que combina tecnologia e sustentabilidade no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, completa um ano de funcionamento. Ela ganha novas estruturas para melhor atender a população. As melhorias, que serão entregues nesta quinta-feira (14), somam mais de R$ 350 mil em investimentos. Isso é resultado da parceria entre Energisa Mato Grosso do Sul, Governo do Estado e AGEMS (Agência de Regulação de Serviços Públicos de MS).

Desde sua inauguração em abril de 2024, o equipamento de geração de energia limpa se tornou ponto de visitação e espaço educativo. Ele recebe escolas e turistas. Agora, a estrutura contará com novos quiosques com pergolados e pontos de energia para carregar celulares. Também terá bebedouro com água gelada e um painel de LED, tudo abastecido pela própria energia solar gerada pela Flor Solar.

Novas Estruturas e Benefícios da Flor Solar

O diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, destaca que as melhorias aumentam o conforto dos frequentadores:

“Recebemos muitos visitantes ao longo do ano, e agora podemos oferecer sombra, água gelada e energia limpa para recarregar dispositivos, tudo produzido aqui.”

Para o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis, a Flor Solar representa mais que um avanço tecnológico:

“É um símbolo de como tecnologia e natureza podem caminhar juntas para melhorar a vida das pessoas, tornando o parque ainda mais atrativo e sustentável.”

A Flor Solar utiliza um sistema de rastreamento que acompanha a trajetória do sol. Ela abre as “pétalas” pela manhã e ajusta seu ângulo ao longo do dia. Esse recurso garante até 40% mais eficiência na geração de energia em comparação a sistemas convencionais.

Com a entrega das novas estruturas, o espaço reafirma seu papel como local de convivência, educação ambiental e incentivo ao uso de energias renováveis. Isso fortalece o compromisso da Energisa Mato Grosso do Sul com a inovação sustentável.

