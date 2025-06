Foragido há 14 anos por tentativa de homicídio é preso em Paranaíba

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (18), um homem de 53 anos que estava foragido da Justiça há 14 anos. A ação foi realizada em conjunto pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Paranaíba, além do SIG de Aparecida do Taboado.

Em 8 de maio de 2011, em Aparecida do Taboado, o homem tentou matar duas pessoas utilizando um revólver calibre 38 niquelado. Na ocasião, ele disparou contra as vítimas enquanto pilotava uma motocicleta, atingindo uma delas no braço e abdômen e ferindo a outra.

Após os disparos, o suspeito fugiu, e a Justiça expediu sua prisão preventiva. Desde então, ele estava foragido até esta semana.

Os investigadores receberam informações de que o suspeito estaria na cidade. Após diligências, as equipes localizaram e efetuaram a prisão do homem, cumprindo o mandado emitido em 2011.