Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Foragido por tráfico é preso em Campo Grande

Suspeito de 34 anos tentou fugir, mas foi detido durante diligências

Arthur Ayres

Prisão ocorreu durante investigação de crimes patrimoniais - Foto: Divulgação/Polícia Civil
Prisão ocorreu durante investigação de crimes patrimoniais - Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (14), em Campo Grande, um homem de 34 anos que estava foragido da Justiça de Inocência, município a 333 km da Capital e tinha mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

A captura foi realizada por investigadores da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) durante diligências no Bairro Jardim Los Angeles.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante investigações relacionadas a crimes patrimoniais na região. O suspeito foi localizado em via pública e, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir, mas acabou sendo contido pela equipe.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e deverá passar por audiência de custódia. Em seguida, será conduzido ao estabelecimento prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos