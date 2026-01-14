Foragido por tráfico é preso em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (14), em Campo Grande, um homem de 34 anos que estava foragido da Justiça de Inocência, município a 333 km da Capital e tinha mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

A captura foi realizada por investigadores da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF) durante diligências no Bairro Jardim Los Angeles.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante investigações relacionadas a crimes patrimoniais na região. O suspeito foi localizado em via pública e, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir, mas acabou sendo contido pela equipe.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e deverá passar por audiência de custódia. Em seguida, será conduzido ao estabelecimento prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil