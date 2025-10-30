Fort Atacadista amplia “Dia F” e lança campanha mensal com uma semana de ofertas

O tradicional Dia F do Fort Atacadista, conhecido pelas grandes promoções e filas de consumidores em busca de descontos, foi ampliado. Agora, a rede varejista lança a Semana F, uma campanha que transforma o antigo dia de ofertas em sete dias de promoções consecutivas.
A novidade foi detalhada pela coordenadora de marketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, em entrevista ao programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande.
Mais tempo e praticidade para o consumidor
Segundo Rafaellen, a mudança foi motivada pelo próprio público. O alto movimento nas lojas durante o “Dia F” gerava filas e dificuldades de estacionamento. “A gente entendeu que o consumidor queria mais dias de ofertas. Então, expandimos para a Semana F, garantindo mais praticidade para ele fazer as compras”, explicou.
A nova ação acontece sempre a partir do dia 30 de cada mês, com uma programação de ofertas específicas em diferentes setores. “Hoje, por exemplo, temos a quinta-feira verde, com promoções no hortifruti. Amanhã, sexta, entram as ofertas da carne, e assim seguimos até o dia 6”, detalhou a coordenadora.
Descontos em todos os setores
Durante a Semana F, as promoções se estendem por todos os departamentos do Fort Atacadista, incluindo adega, açougue, padaria, hortifruti e até as farmácias que funcionam dentro das lojas.
“As nossas farmácias também têm a Semana F. É uma oportunidade para o cliente aproveitar preços mais baixos em itens essenciais”, ressaltou Rafaellen.
Além disso, clientes que utilizam o cartão VuonCard têm acesso a descontos exclusivos. “Quem tem o nosso cartão vai encontrar ainda mais promoções durante a Semana F. O momento está difícil, o dinheiro está escasso, então é importante aproveitar essas oportunidades”, destacou.
Relação de confiança com o público
Para Rafaellen, a ampliação da campanha também reforça a relação de confiança com os consumidores. “O Fort Atacadista está há 26 anos no mercado e escuta o cliente. Quando ele pede mais dias de oferta e a empresa responde, isso fortalece o vínculo e mostra que estamos atentos às necessidades do público”, afirmou.
A campanha é mensal e, após esta primeira edição — de 30 de outubro a 6 de novembro —, será repetida todos os meses. “Em novembro, por exemplo, o início será no dia 30, e a data de encerramento pode variar conforme o calendário e as ações de cada loja”, explicou.
Confira a entrevista na íntegra: