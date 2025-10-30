Fort Atacadista amplia “Dia F” e lança campanha mensal com uma semana de ofertas

O tradicional Dia F do Fort Atacadista, conhecido pelas grandes promoções e filas de consumidores em busca de descontos, foi ampliado. Agora, a rede varejista lança a Semana F, uma campanha que transforma o antigo dia de ofertas em sete dias de promoções consecutivas.

A novidade foi detalhada pela coordenadora de marketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, em entrevista ao programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande.

Rafaellen Duarte nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Mais tempo e praticidade para o consumidor

Segundo Rafaellen, a mudança foi motivada pelo próprio público. O alto movimento nas lojas durante o “Dia F” gerava filas e dificuldades de estacionamento. “A gente entendeu que o consumidor queria mais dias de ofertas. Então, expandimos para a Semana F, garantindo mais praticidade para ele fazer as compras”, explicou.

A nova ação acontece sempre a partir do dia 30 de cada mês, com uma programação de ofertas específicas em diferentes setores. “Hoje, por exemplo, temos a quinta-feira verde, com promoções no hortifruti. Amanhã, sexta, entram as ofertas da carne, e assim seguimos até o dia 6”, detalhou a coordenadora.

Descontos em todos os setores

Durante a Semana F, as promoções se estendem por todos os departamentos do Fort Atacadista, incluindo adega, açougue, padaria, hortifruti e até as farmácias que funcionam dentro das lojas.

“As nossas farmácias também têm a Semana F. É uma oportunidade para o cliente aproveitar preços mais baixos em itens essenciais”, ressaltou Rafaellen.

Além disso, clientes que utilizam o cartão VuonCard têm acesso a descontos exclusivos. “Quem tem o nosso cartão vai encontrar ainda mais promoções durante a Semana F. O momento está difícil, o dinheiro está escasso, então é importante aproveitar essas oportunidades”, destacou.

Relação de confiança com o público

Para Rafaellen, a ampliação da campanha também reforça a relação de confiança com os consumidores. “O Fort Atacadista está há 26 anos no mercado e escuta o cliente. Quando ele pede mais dias de oferta e a empresa responde, isso fortalece o vínculo e mostra que estamos atentos às necessidades do público”, afirmou.

A campanha é mensal e, após esta primeira edição — de 30 de outubro a 6 de novembro —, será repetida todos os meses. “Em novembro, por exemplo, o início será no dia 30, e a data de encerramento pode variar conforme o calendário e as ações de cada loja”, explicou.

Confira a entrevista na íntegra: