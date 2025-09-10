Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Fórum de Sustentabilidade da Unimed debate como meio ambiente impacta a saúde

Um dos destaques é a discussão sobre as consequências das queimadas

Karina Anunciato

Janiely Vieira (Foto: Rodrigo Moreira/ Massa CG)
Janiely Vieira (Foto: Rodrigo Moreira/ Massa CG)

Nos dias 11 e 12 de setembro, a Unimed Campo Grande promove a segunda edição do Fórum de Sustentabilidade, com o tema “Saúde Sustentável: O Caminho para um Futuro Verde, Inclusivo e Ético”.

O evento reúne especialistas, instituições públicas, cooperativas e a comunidade para discutir como saúde, meio ambiente e inovação podem caminhar juntos.

De acordo com a coordenadora de gestão por resultados da Unimed Campo Grande, Janiele Oliveira Vieira, o fórum é um espaço para refletir sobre o impacto da gestão ética e sustentável na saúde da população.

“É uma oportunidade de unir diferentes setores para pensar soluções que garantam qualidade de vida hoje e para as próximas gerações”, afirma.

A programação inclui palestras sobre os avanços da sustentabilidade no setor de saúde, judicialização e equilíbrio econômico, e debates sobre diversidade, mudanças climáticas e recursos hídricos. Entre os participantes estão profissionais da Fiocruz, da Unimed Porto Alegre e da Secretaria de Saúde do Estado, que compartilharão experiências práticas, como o enfrentamento de alagamentos e incêndios e seus impactos diretos na saúde da população.

Um dos destaques do evento é a discussão sobre como fenômenos naturais, como os incêndios no Pantanal, afetam a saúde respiratória em diferentes regiões.

“Quando há queimadas em Corumbá, a fumaça chega até São Paulo e também impacta a saúde aqui em Campo Grande, sobrecarregando pronto-atendimentos e hospitais”, explica Janiele.

O fórum terá dois formatos: no dia 11, um encontro fechado no auditório do OCB reunirá cooperados, autoridades e especialistas do setor; no dia 12, o evento é aberto ao público no Bioparque Pantanal, com inscrições disponíveis nas redes sociais da Unimed Campo Grande. O público poderá participar de painéis que abordam impactos globais, biodiversidade, ESG (ambiental, social e governança), ética no atendimento e bem-estar no ambiente de trabalho.

“Queremos fomentar discussões que mostrem a relação direta entre sustentabilidade, gestão ética e saúde da população. É um espaço para aprendizado e troca de experiências”, finaliza Janiele Oliveira Vieira.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos