Fórum de Sustentabilidade da Unimed debate como meio ambiente impacta a saúde

Nos dias 11 e 12 de setembro, a Unimed Campo Grande promove a segunda edição do Fórum de Sustentabilidade, com o tema “Saúde Sustentável: O Caminho para um Futuro Verde, Inclusivo e Ético”.

O evento reúne especialistas, instituições públicas, cooperativas e a comunidade para discutir como saúde, meio ambiente e inovação podem caminhar juntos.

De acordo com a coordenadora de gestão por resultados da Unimed Campo Grande, Janiele Oliveira Vieira, o fórum é um espaço para refletir sobre o impacto da gestão ética e sustentável na saúde da população.

“É uma oportunidade de unir diferentes setores para pensar soluções que garantam qualidade de vida hoje e para as próximas gerações”, afirma.

A programação inclui palestras sobre os avanços da sustentabilidade no setor de saúde, judicialização e equilíbrio econômico, e debates sobre diversidade, mudanças climáticas e recursos hídricos. Entre os participantes estão profissionais da Fiocruz, da Unimed Porto Alegre e da Secretaria de Saúde do Estado, que compartilharão experiências práticas, como o enfrentamento de alagamentos e incêndios e seus impactos diretos na saúde da população.

Um dos destaques do evento é a discussão sobre como fenômenos naturais, como os incêndios no Pantanal, afetam a saúde respiratória em diferentes regiões.

“Quando há queimadas em Corumbá, a fumaça chega até São Paulo e também impacta a saúde aqui em Campo Grande, sobrecarregando pronto-atendimentos e hospitais”, explica Janiele.

O fórum terá dois formatos: no dia 11, um encontro fechado no auditório do OCB reunirá cooperados, autoridades e especialistas do setor; no dia 12, o evento é aberto ao público no Bioparque Pantanal, com inscrições disponíveis nas redes sociais da Unimed Campo Grande. O público poderá participar de painéis que abordam impactos globais, biodiversidade, ESG (ambiental, social e governança), ética no atendimento e bem-estar no ambiente de trabalho.

“Queremos fomentar discussões que mostrem a relação direta entre sustentabilidade, gestão ética e saúde da população. É um espaço para aprendizado e troca de experiências”, finaliza Janiele Oliveira Vieira.

Acompanhe a entrevista completa: