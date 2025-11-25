Veículos de Comunicação
ENTREVISTA

Fórum e MS Agro reúnem setor para discutir sanidade e economia

Eventos da Famasul abordam novo status sanitário do Estado e tendências econômicas para 2025

Karina Anunciato

Da esquerda para a direita: Eliamar José de Oliveira e Fernanda Lopes (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)
O Mato Grosso do Sul terá, na próxima quinta-feira (27), dois eventos voltados ao agronegócio e à sanidade animal. O primeiro é o VIII Fórum do Plano Estratégico do PNEFA, que será realizado a partir das 9h, na Casa Rural. O encontro é o primeiro após o reconhecimento internacional do Brasil como área livre de febre aftosa sem vacinação — status concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal.

Durante entrevista à Massa FM, as consultoras técnicas do Senar/MS, Fernanda Lopes e Eliamar Oliveira, detalharam os temas que serão debatidos no fórum, voltado a produtores, técnicos, veterinários e profissionais da defesa agropecuária.

Fernanda explica que o evento reunirá especialistas para discutir o impacto do novo status sanitário e as responsabilidades dos produtores. Entre os palestrantes estão Daniel Ingold, diretor-presidente da Iagro, que falará sobre vigilância e biossegurança; Jaime Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), sobre acesso a novos mercados; e Sueme Mori, da CNA, que abordará desafios geopolíticos.

Com o fim da vacinação, produtores precisam manter a vigilância ativa nas propriedades e fazer a declaração semestral do rebanho até 1º de dezembro. “Países mais exigentes buscam fornecedores livres da doença. O status abre portas e aumenta a competitividade do Estado”, afirmou Fernanda.

Além do fórum, a Famasul promove no mesmo dia, às 18h, no auditório da instituição, o MS Agro 2025. O evento é tradicional e apresenta um balanço econômico do ano e projeções para o agronegócio.

MS Agro 2025 e o Cenário Macroeconômico

Segundo Eliamar Oliveira, o objetivo é oferecer ao produtor uma visão macroeconômica e geopolítica. O convidado principal será o economista Ricardo Amorim, apontado pela revista Forbes como um dos mais influentes do país. “É uma oportunidade para entender como fatores externos, como taxações americanas e tensões internacionais, impactam diretamente o agro”, afirmou.

Acompanhe a entrevista completa:

