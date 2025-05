Fórum em Bonito discute papel do setor privado na agenda climática da COP30

Autoridades políticas, representantes do setor produtivo e especialistas em meio ambiente se reúnem em Bonito, entre os dias 29 e 31 de maio, para discutir o futuro da economia sustentável no Brasil.

O município sul-mato-grossense vai sediar o Fórum LIDE – COP30, evento preparatório para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para ocorrer em Belém (PA), em novembro de 2025.

A programação inclui três grandes painéis temáticos, com destaque para o debate sobre “Oportunidades, negócios e a economia sustentável”, que acontece no dia 30 e contará com a participação do diretor-presidente do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), Angelo Rabelo.

A proposta é discutir alternativas de desenvolvimento que conciliem crescimento econômico e conservação ambiental — com foco especial no Pantanal, um dos biomas mais ameaçados do país.

O evento ocorre em um momento em que Mato Grosso do Sul tenta consolidar políticas públicas voltadas à sustentabilidade, como a chamada “Lei do Pantanal”, citada por Rabelo como exemplo de tentativa de alinhamento entre preservação e produção.

“O Pantanal enfrenta desafios complexos, e reunir diferentes setores para debater soluções práticas é essencial. Temos políticas em andamento, mas precisamos avançar com medidas concretas”, afirmou o ambientalista.

Além dele, estão confirmadas presenças como a do governador Eduardo Riedel (PSDB), do secretário estadual Jaime Verruck (Semadesc), do presidente da Fiems, Sérgio Longen, do ex-governador João Doria, do ex-presidente Michel Temer e de representantes de empresas como Suzano, DIAGEO, Ambipar e Fiesp.

A agenda inclui ainda a participação de Dan Ioschpe, campeão de alto nível da COP30, e Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente e atual copresidente do Painel Internacional de Recursos da ONU.

Bonito foi escolhida como sede do fórum por representar um modelo reconhecido de equilíbrio entre turismo sustentável e preservação ambiental. O município, que atrai visitantes de todo o país, também simboliza o desafio enfrentado por diferentes regiões brasileiras na busca por modelos econômicos compatíveis com a conservação da biodiversidade.

O evento é organizado pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais – e terá transmissão ao vivo pela plataforma aovivo.lide.com.br. A iniciativa conta com apoio do Sistema Fiems e do Governo de Mato Grosso do Sul.

*Com informações do IHP