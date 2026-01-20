Fórum Estadual dos Pontos de Cultura em Corumbá discute justiça climática e cultura

Nos dias 30 e 31 de janeiro de 2026, Corumbá sediará o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, que será realizado na sede do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano. Organizado pela Secretaria Estadual de Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura, o evento se propõe a ser um espaço de articulação e fortalecimento da rede de Pontos e Pontões de Cultura de Mato Grosso do Sul, com ênfase na justiça climática, tema central das discussões.

Com o intuito de promover a integração cultural e fortalecer políticas públicas, o Fórum Estadual constitui uma etapa preparatória para o V Fórum Nacional de Pontos de Cultura e a 6ª Teia Nacional de Cultura Viva. A programação contará com debates, oficinas artísticas, dinâmicas de grupo, e uma grande celebração cultural, como um cortejo que marcará o fechamento do evento. Além disso, os participantes terão a oportunidade de discutir a gestão das políticas públicas de cultura, com foco na economia solidária, sustentabilidade artística, e os protocolos verdes que almejam a harmonização da arte com a preservação ambiental.

Objetivos e eixos temáticos

Entre os principais objetivos do evento, destacam-se o fortalecimento da rede estadual de cultura, a articulação entre iniciativas municipais e regionais, e o estímulo à gestão compartilhada das políticas culturais. Em torno de três eixos temáticos, os debates serão focados nos seguintes pontos:

Plano Nacional de Cultura Viva para os próximos 10 anos – com ênfase em formação, circulação e memória das culturas populares. Governança da Política Nacional de Cultura Viva – discussão sobre a criação e ampliação de comissões e fóruns de cultura. Cultura Viva, Trabalho e Sustentabilidade da Criação Artística – com foco na economia solidária e no fortalecimento das práticas culturais sustentáveis.

O evento busca também dar visibilidade à Política Estadual de Cultura Viva, um marco para a promoção da cultura como fator de transformação social e ambiental.