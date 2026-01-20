Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

FÓRUM DE CULTURA

Fórum Estadual dos Pontos de Cultura em Corumbá discute justiça climática e cultura

O tema é “Pontos de Cultura pela justiça climática”, que orienta as discussões do evento. Trata-se de uma etapa preparatória para o V Fórum Nacional de Pontos de Cultura e para a 6ª Teia Nacional

Gabriela Porto

Em Corumbá, o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura reúne especialistas e agentes culturais para debater sustentabilidade artística, governança e cultura viva, com enfoque na justiça climática. - Foto: Ricardo Gomes
Em Corumbá, o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura reúne especialistas e agentes culturais para debater sustentabilidade artística, governança e cultura viva, com enfoque na justiça climática. - Foto: Ricardo Gomes

Nos dias 30 e 31 de janeiro de 2026, Corumbá sediará o Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, que será realizado na sede do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano. Organizado pela Secretaria Estadual de Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura, o evento se propõe a ser um espaço de articulação e fortalecimento da rede de Pontos e Pontões de Cultura de Mato Grosso do Sul, com ênfase na justiça climática, tema central das discussões.

Com o intuito de promover a integração cultural e fortalecer políticas públicas, o Fórum Estadual constitui uma etapa preparatória para o V Fórum Nacional de Pontos de Cultura e a 6ª Teia Nacional de Cultura Viva. A programação contará com debates, oficinas artísticas, dinâmicas de grupo, e uma grande celebração cultural, como um cortejo que marcará o fechamento do evento. Além disso, os participantes terão a oportunidade de discutir a gestão das políticas públicas de cultura, com foco na economia solidária, sustentabilidade artística, e os protocolos verdes que almejam a harmonização da arte com a preservação ambiental.

Objetivos e eixos temáticos

Entre os principais objetivos do evento, destacam-se o fortalecimento da rede estadual de cultura, a articulação entre iniciativas municipais e regionais, e o estímulo à gestão compartilhada das políticas culturais. Em torno de três eixos temáticos, os debates serão focados nos seguintes pontos:

  1. Plano Nacional de Cultura Viva para os próximos 10 anos – com ênfase em formação, circulação e memória das culturas populares.
  2. Governança da Política Nacional de Cultura Viva – discussão sobre a criação e ampliação de comissões e fóruns de cultura.
  3. Cultura Viva, Trabalho e Sustentabilidade da Criação Artística – com foco na economia solidária e no fortalecimento das práticas culturais sustentáveis.

O evento busca também dar visibilidade à Política Estadual de Cultura Viva, um marco para a promoção da cultura como fator de transformação social e ambiental.

Notícias Relacionadas

Diversidade cultural e o impacto local

Para a diretora de Memória e Patrimônio Cultural da FCMS, Melly Sena, o Fórum e a Teia Estadual de Cultura Viva de Mato Grosso do Sul são fundamentais para a articulação entre políticas públicas e a valorização das culturas tradicionais e populares do estado. “Este evento é um espaço estratégico para fortalecer as ações da Cultura Viva, reunindo agentes culturais e gestores públicos para promover não apenas o debate sobre justiça climática, mas também para garantir que as expressões culturais locais sejam reconhecidas e celebradas”, afirmou Melly.

O evento também será um momento de visibilidade para as diversas expressões culturais, com destaque para as manifestações artísticas do Pantanal, que têm o poder de unir os aspectos ambientais e culturais da região. Durante os dois dias de programação, serão realizadas mesas institucionais, grupos de trabalho, plenárias deliberativas, rodas de debates e uma feira criativa, oferecendo uma experiência rica de intercâmbio entre participantes e organizações culturais de várias partes do Brasil.

Apoio e correalização

O Fórum Estadual conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Corumbá, Prefeitura de Ladário, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. A correalização fica por conta dos Pontões e Pontos de Cultura, que são a base dessa grande rede de articulação e resistência cultural.

*Com informações da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos