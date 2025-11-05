FPA defende pacote de segurança no campo com prevenção, controle e punição

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) discutiu um pacote de propostas para proteger a população rural e enfrentar o avanço do crime no interior do país. O encontro contou com a presença do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite.

Segundo o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, o eixo do pacote combina prevenção, controle e punição. Assim, medidas em tramitação no Congresso tratam de desintrusão de propriedades, estruturação do aparato policial rural e combate a facções. Além disso, a frente menciona indícios de lavagem de dinheiro por meio de compra de terras e especulação imobiliária, o que exige integração entre polícias e MPs estaduais.