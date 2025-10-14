Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria avança e deixa o tempo instável em MS nesta terça

Enquanto o Sul do estado tem tempo mais aberto, demais regiões tem possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h

Ana Lorena Franco

Defesa Civil orienta população a redobrar a atenção devido ao alerta de tempestade - Foto: Arquivo RCN67

A passagem de uma frente fria deixa o tempo instável em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (14). O tempo fica mais aberto no Sul, segundo o Climatempo, mas o extremo Norte e Nordeste do estado registram chuvas isoladas, sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com acúmulo de 60 milímetros por hora e ventos de até 100 quilômetros por hora.

A Defesa Civil Municipal de Campo Grande está em vigilância, pois há risco de corte de energia, estrago em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em caso de emergências, os canais disponíveis são:

  • 156 – para solicitação de serviços e pessoas em situação de rua
  • 193 – para ocorrências relacionadas à rede elétrica
  • 199 – para Defesa Civil

Campo Grande

Campo Grande amanheceu nublada e deve permanecer assim em todos os períodos do dia, sob alerta de tempestade, com ventos fracos a moderados no período da tarde e manhã. A máxima é de 33°C.

Dourados

Dourados também atinge os 33°C, com variação de nebulosidade e ventos fracos. Ponta Porã tem o mesmo cenário, mas atinge os 34°C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, a máxima é de 29°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e tarde e céu nublado à noite. Já Aparecida do Taboado tem possibilidade de chuva isolada durante todos os períodos do dia e a máxima é de 30°C.

Costa Norte

Na Costa Norte, os termômetros marcam 33°C em Coxim, Sonora e Pedro Gomes. Chove em todos os períodos nos três municípios.

Pantanal

Em Corumbá e Porto Murtinho, a máxima é de 36°C, sem previsão de chuva, apesar de estarem sob alerta de tempestade.

