Frente fria avança e traz chuvas para MS

Uma frente fria avança e muda o cenário climático de Mato Grosso do Sul, que estava com baixos índices de umidade relativa do ar. Nesta sexta-feira (9), o estado tem 48 municípios sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com ventos que alcançam os 100 quilômetros por hora, acúmulo de chuva de 60 milímetros e risco de queda de granizo.

Alguns municípios — 20 no total — também estão sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com acúmulo de chuva de 30 milímetros e ventos que alcançam os 60 quilômetros por hora.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 33°C, sob alerta de perigo potencial e com previsão de chuva isolada, acompanhada de ventos fracos a moderados e rajadas pontuais.

Dourados

Dourados tem máxima de 35°C e ventos fracos pela manhã e à noite, mas de intensidade moderada à tarde. O município está sob alerta de tempestade e o céu fica nublado, com possibilidade de chuvas isoladas em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Três Lagoas atinge os 36°C, não está sob nenhum alerta do Inmet nesta sexta-feira e os ventos permanecem fracos, com possibilidade de chuva isolada em todos os períodos do dia.

Os termômetros de Aparecida do Taboado atingem os 35°C, e os de Paranaíba podem registrar 34°C. Ambos apresentam o mesmo cenário de chuvas isoladas ao longo do dia.

Costa Norte

Coxim e Sonora não estão sob nenhum alerta, mas há previsão de chuvas isoladas, e os ventos permanecem fracos, com máxima prevista de 37°C nesta sexta-feira. Pedro Gomes segue o mesmo cenário, mas a temperatura máxima para hoje é de 36°C.

Pantanal

No Pantanal, Corumbá está sob alerta de tempestades, mas tem áreas do município sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas, com previsão de céu nublado e máxima de 37°C.

Os termômetros de Porto Murtinho atingem os 35°C, com céu nublado e chuvas isoladas previstas para todos os períodos do dia, além de estar sob alerta de tempestades.