Frente fria chega a MS com risco de temporais e queda de temperatura

A chegada de uma frente fria entre sábado (20) e domingo (21) traz mudança significativa no tempo em Mato Grosso do Sul. Segundo o Climatempo, a massa de ar frio avança pelo Sul do Brasil e pelo Centro-Oeste neste fim de semana e o sistema, associado a um ciclone extratropical, pode provocar chuvas intensas, ventos fortes e eventual queda de granizo, oferecendo risco de alagamentos, queda de árvores e interrupção de energia elétrica.

No estado, a frente fria começa a influenciar o tempo já no domingo, trazendo chuviscos e variação de nebulosidade, que serão mais acentuados na segunda-feira (22), com redução das temperaturas máximas em relação aos dias anteriores. O ar frio de origem polar associado ao sistema também provocará sensação de frio atípico para o período, especialmente nas áreas mais altas.

O cenário nacional acompanha o avanço do sistema pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entre segunda (22) e quarta-feira (24), a frente fria deve manter chuvas em parte do Sudeste e Centro-Oeste e causar queda acentuada da temperatura em regiões que antes registravam calor intenso, com mínimas abaixo de 10°C previstas no Sul e possibilidade de geada nas áreas mais elevadas.