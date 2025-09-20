Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CLIMA

Frente fria chega a MS com risco de temporais e queda de temperatura

Chuvas intensas, ventos fortes e chance de granizo acompanham a frente fria

Ana Lorena Franco

Frente fria se associa a ciclone extratropical e afeta outras regiões do país - Foto: Arquivo RCN67
Frente fria se associa a ciclone extratropical e afeta outras regiões do país - Foto: Arquivo RCN67

A chegada de uma frente fria entre sábado (20) e domingo (21) traz mudança significativa no tempo em Mato Grosso do Sul. Segundo o Climatempo, a massa de ar frio avança pelo Sul do Brasil e pelo Centro-Oeste neste fim de semana e o sistema, associado a um ciclone extratropical, pode provocar chuvas intensas, ventos fortes e eventual queda de granizo, oferecendo risco de alagamentos, queda de árvores e interrupção de energia elétrica.

No estado, a frente fria começa a influenciar o tempo já no domingo, trazendo chuviscos e variação de nebulosidade, que serão mais acentuados na segunda-feira (22), com redução das temperaturas máximas em relação aos dias anteriores. O ar frio de origem polar associado ao sistema também provocará sensação de frio atípico para o período, especialmente nas áreas mais altas.

O cenário nacional acompanha o avanço do sistema pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entre segunda (22) e quarta-feira (24), a frente fria deve manter chuvas em parte do Sudeste e Centro-Oeste e causar queda acentuada da temperatura em regiões que antes registravam calor intenso, com mínimas abaixo de 10°C previstas no Sul e possibilidade de geada nas áreas mais elevadas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos