Frente fria coloca MS sob alerta de declínio de temperatura

Nesta terça-feira (10), todo o Mato Grosso do Sul está sob alerta de declínio de temperatura do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com queda da temperatura mínima entre 3°C e 5°C.

Campo Grande

A máxima prevista para a Capital é de 23°C, com poucas nuvens no céu e ventos fracos, que têm intensidade moderada à noite.

Dourados e Ponta Porã

Os termômetros de Dourados marcam 22°C nesta terça-feira, com poucas nuvens ao longo do dia, mas sem chuvas. Ponta Porã tem máxima de 23°C, com poucas nuvens, possibilidade de geada pela manhã e ventos fracos em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Três Lagoas tem máxima de 25°C, com nevoeiro pela manhã e poucas nuvens ao longo do dia. Aparecida do Taboado e Paranaíba têm o mesmo cenário e atingem 26°C.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes atingem os 28°C, com névoa úmida ou nevoeiro pela manhã e céu nublado nos demais períodos do dia.

Pantanal

Os termômetros de Corumbá atingem os 28°C e Porto Murtinho tem máxima de 25°C. Ambos não têm previsão de chuva, mas o céu fica nublado.