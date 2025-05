Frente fria derruba temperaturas e provoca chuvas em MS

A primeira onda de frio intenso começa a se espalhar nesta quarta-feira (28). segundo o climatempo, Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo de temporais, com ventos que atingem entre 60 e 80 quilômetros por hora. As noites terão chuvas mais intensas, com risco de temporais acompanhados de raios, ventos intensos e queda de granizo.

Campo Grande

A máxima prevista para a Capital é de 23°C e a mínima, 11°C. A Capital tem pancadas de chuva previstas para todos os períodos do dia, e os ventos variam de intensidade fraca a moderada.

Dourados

Dourados atinge os 25°C, com céu nublado e pancadas de chuva pela manhã e chuvas isoladas pela tarde e noite. Os ventos variam de intensidade fraca a moderada.

Costa Leste

Três Lagoas atinge os 24°C e tem chuvas isoladas pela manhã que, durante a tarde e noite, se intensificam e são acompanhadas de trovões.

Os termômetros de Aparecida do Taboado marcam 28°C, e os de Paranaíba atingem os 30°C; ambos com o mesmo cenário de chuvas de Três Lagoas.

Costa Norte

Coxim e Pedro Gomes alcançam os 26°C, e Sonora atinge os 27°C; os três municípios têm céu nublado e pancadas de chuva isoladas previstas.

Pantanal

Corumbá tem máxima de 28°C e, durante todo o dia, há pancadas de chuva. Pela manhã e noite, a chuva é acompanhada de trovões.

Os termômetros de Porto Murtinho atingem os 23°C, com céu nublado e pancadas de chuva pela manhã, enquanto os períodos da tarde e noite têm chuvas isoladas.