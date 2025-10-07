Veículos de Comunicação
Campo Grande

CLIMA E TEMPERATURA

Frente fria derruba temperaturas e traz chuva para Mato Grosso do Sul

Após semanas de calor intenso, nova frente fria muda o tempo no Estado, com queda nas temperaturas, ventos fortes e previsão de chuvas isoladas.

Fernando de Carvalho

Foto: Arquivo/Portal RCN67
Após semanas de calor intenso, nova frente fria muda o tempo no Estado - Foto: Arquivo/Portal RCN67

Depois de um longo período de calor intenso, uma frente fria em Mato Grosso do Sul mudou o tempo e derrubou as temperaturas nesta terça-feira (7). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o sistema avança pelo Estado e favorece a formação de nuvens e pancadas de chuva, especialmente nas regiões sul e sudoeste.

Em Campo Grande, o dia começou nublado, com mínima de 19°C e máxima prevista de 29°C. A frente fria também deve provocar ventos entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas mais intensas em pontos isolados.

No sul e no sudoeste do Estado, os termômetros devem marcar mínimas entre 14°C e 16°C e máximas de até 24°C, mantendo o clima ameno durante todo o dia. Já nas demais regiões, o calor ainda persiste, com mínimas entre 20°C e 24°C e máximas que podem chegar a 37°C.

