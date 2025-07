Frente fria derruba temperaturas em MS e tempo segue seco

Uma massa de ar polar traz novamente o frio a Mato Grosso do Sul, que está sob alerta de queda entre 3°C e 5°C na temperatura, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). À tarde, as temperaturas se elevam e o tempo continua seco — o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta que os valores de umidade relativa do ar variam entre 15% e 35%.

Campo Grande

A máxima prevista para Campo Grande nesta sexta-feira é de 27°C, com céu nublado e ventos fracos, mas sem previsão de chuva.

Dourados e Ponta Porã

O extremo Sul está sob alerta de geada nesta sexta-feira, o que pode afetar a agricultura regional. Dourados tem máxima de 22°C, com céu encoberto em todos os períodos do dia, mas sem previsão de chuva. Ponta Porã tem o mesmo cenário de nebulosidade e atinge os 23°C.

Costa Leste

Três Lagoas marca 25°C e os termômetros de Aparecida do Taboado marcam 27°C; ambos com ventos fracos e tempo nublado, mas seco.

Costa Norte

No Norte do estado, Coxim e Pedro Gomes têm máxima de 28°C, enquanto Sonora atinge os 29°C. As três cidades seguem com céu encoberto e ventos fracos.

Pantanal

No Pantanal, Corumbá tem céu encoberto pela manhã e à tarde, com diminuição da nebulosidade à noite. A máxima prevista é de 28°C. Já em Porto Murtinho, o céu permanece nublado durante todo o dia, sem previsão de chuva, e a máxima chega aos 25°C.