Frente fria provoca geadas e derruba ainda mais as temperaturas em MS

Nesta sexta-feira (30), as temperaturas caem ainda mais. Segundo o Climatempo, há risco de geada no Centro-Sul de Mato Grosso do Sul, mas não há previsão de chuva para o estado.

Campo Grande

Campo Grande bateu um novo recorde de temperatura mínima do ano nesta sexta-feira às 6 da manhã, com 6,3°C e sensação térmica de 0,7°C. A menor temperatura registrada foi de 6,6°C ontem (29), pelas estações meteorológicas do Inmet.

A máxima prevista para esta sexta-feira é de 24°C, com céu parcialmente nublado e possibilidade de geada pela manhã. À tarde e à noite, a capital terá poucas nuvens e os ventos variam entre fracos e moderados.

Dourados e Amambai

Os termômetros de Dourados atingem os 18°C e têm céu parcialmente nublado pela manhã, com previsão de geada; nos demais períodos do dia, o céu fica com poucas nuvens e não há previsão de chuva.

Amambai chegou a 4,1°C ontem (29), ficando entre os municípios com menores temperaturas registradas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima prevista para hoje é de 18°C, com geada pela manhã.

Costa Leste

Três Lagoas tem máxima de 21°C e geada pela manhã, assim como Aparecida do Taboado e Paranaíba.

Costa Norte

Coxim e Pedro Gomes têm máxima de 25°C, e Sonora alcança os 26°C; os três municípios têm previsão de nevoeiro pela manhã.

Pantanal

Corumbá atinge os 25°C, com poucas nuvens à tarde e à noite, e nevoeiro pela manhã. Porto Murtinho tem o mesmo cenário de nevoeiro pela manhã e a máxima prevista é de 22°C.