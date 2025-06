Frente fria reativa ponto de apoio para população em situação de rua no Ayrton Senna

Com a queda brusca de temperatura prevista para o início da semana em Campo Grande, foi reativado nesta segunda-feira (30) o ponto emergencial de apoio para pessoas em situação de rua no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho.

A estrutura temporária funcionará das 18h às 6h e, inicialmente, permanecerá aberta até quarta-feira (2), podendo ser prorrogada caso o frio persista.

A previsão indica mínima de 9°C no período noturno, o que aciona os critérios técnicos para funcionamento do abrigo alternativo. A medida é voltada a pessoas abordadas nas ruas que, mesmo diante do frio intenso, recusam acolhimento nas unidades fixas da rede de assistência social.

Acolhimento emergencial

A estrutura oferece colchões, cobertores, refeições e atendimento básico de saúde, com apoio da equipe do programa Consultório na Rua. Essa é a quarta ativação do espaço desde o início do inverno.

Segundo as regras internas da gestão municipal, o ponto é aberto sempre que a previsão aponta mínimas iguais ou inferiores a 12°C, com prioridade para situações de frio extremo.

Mutirão e ações paralelas

Na quarta-feira (2), um mutirão será realizado no Centro POP com foco na atualização cadastral da população em situação de rua. O atendimento contará com participação de equipes da Emha e outras pastas envolvidas.

Durante os meses de inverno, as abordagens sociais são intensificadas em regiões com maior concentração de pessoas desabrigadas. A população pode informar situações de vulnerabilidade pelos telefones (67) 99660-6539, 99660-1469 ou pelo número 156.

*Com informações da Prefeitura de CG