Frente fria traz chuvas e derruba temperaturas em MS

A frente fria, aliada a um cavado — que é uma corrente de vento —, traz pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada pela manhã. Segundo o Climatempo, o frio deve ficar ainda mais intenso no fim de semana, com temperaturas abaixo dos 10°C ao amanhecer.

Campo Grande

Campo Grande amanheceu com garoa e sensação térmica de 12°C. Os termômetros chegam aos 24°C e o céu permanece encoberto nesta sexta-feira, com ventos moderados à tarde.

Dourados e Ponta Porã

Dourados registra máxima de 21°C, com ventos moderados em todos os períodos, poucas nuvens pela manhã, maior nebulosidade à tarde e céu limpo à noite. Ponta Porã tem o mesmo cenário, mas a máxima é de 20°C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, os termômetros marcam 28°C, com ventos moderados à tarde e poucas nuvens durante o dia. Aparecida do Taboado também tem poucas nuvens, mas a máxima é de 31°C.

Costa Norte

Em Coxim, a máxima atinge 31°C. Os ventos ficam fracos pela manhã e à noite, mas ganham força à tarde. Sonora e Pedro Gomes também registram máxima de 31°C; durante o dia, o céu fica claro e, à noite, o tempo nublado, mas sem previsão de chuva.

Pantanal

Corumbá tem uma sexta-feira nublada, com ventos moderados à tarde e máxima de 30°C. Já Porto Murtinho começa o dia com poucas nuvens e segue com céu limpo nos demais períodos, registrando máxima de 22°C.