PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria traz chuvas para MS nesta segunda-feira

Capital amanhece com chuva e outras cidades registram temporais ao longo do dia

Ana Lorena Franco

Frente fria traz chuvas para MS nesta segunda-feira

Uma frente fria associada ao ar quente e úmido provoca chuvas em Mato Grosso do Sul, que está sob alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (4). O aviso indica chuva de até 30 milímetros por hora, ventos entre 40 e 60 km/h e risco de queda de granizo.

Apesar da previsão de chuva em grande parte do estado, a região Leste está sob alerta de baixa umidade, com índices variando entre 30% e 20%.

Campo Grande

Campo Grande amanheceu com chuva, que deve persistir durante a manhã. Nos demais períodos, o céu fica nublado e os ventos sopram com intensidade fraca a moderada. A máxima prevista é de 30°C.

Dourados e Ponta Porã

Em Dourados, chove ao longo de todo o dia, com trovoadas pela manhã e à tarde. A temperatura máxima é de 24°C. Ponta Porã também registra pancadas de chuva e trovoadas durante todo o dia, com máxima de 25°C.

Costa Leste

Não há previsão de chuva em Três Lagoas, onde os ventos ganham intensidade moderada à noite. A máxima chega a 33°C. Em Aparecida do Taboado, a máxima é de 31°C, sem previsão de chuva e com ventos fracos.

Costa Norte

Coxim registra máxima de 32°C com céu encoberto, mas sem chuva. Em Sonora e Pedro Gomes, o tempo segue com nebulosidade, sem previsão de precipitação. Sonora atinge os 34°C e Pedro Gomes, os 35°C.

Pantanal

Corumbá tem máxima de 32°C, com chuva isolada pela manhã e pancadas acompanhadas de trovoadas à tarde e à noite. Em Porto Murtinho, a máxima é de 30°C, com pancadas de chuva e trovoadas em todos os períodos do dia.

