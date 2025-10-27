Veículos de Comunicação
PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria traz temporais, mas calor continua em MS

Apesar das chuvas intensas previstas para esta segunda-feira (27), as temperaturas superam os 30°C em algumas regiões

Ana Lorena Franco

Capital tem máxima de 30°C - Foto: Arquivo RCN67
Uma frente fria traz chuvas para Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (27), com temporais no Centro-Sul, mas a queda de temperatura não deve ser intensa e ocorre principalmente por causa das chuvas, segundo o Climatempo.

Campo Grande

Campo Grande tem pancadas de chuva e trovões em todos os períodos do dia, mas o calor continua na Capital, com máxima de 30°C.

Dourados

Dourados atinge os 27°C, com trovoadas e pancadas de chuva durante o dia.

Costa Leste

Três Lagoas tem máxima de 29°C, com pancadas de chuva e trovões, enquanto Aparecida do Taboado tem céu nublado, mas não chove, e a máxima é de 31°C.

Costa Norte

Os termômetros atingem os 32°C, e Sonora tem máxima de 31°C; ambos com pancadas de chuva e trovoadas em todos os períodos.

Pantanal

Corumbá tem máxima de 32°C, e Porto Murtinho atinge os 29°C; ambos os municípios têm trovões e pancadas de chuva.

