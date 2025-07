Frio dá lugar a tarde amena em MS, com tempo firme em todas as regiões

Nesta quinta-feira (3), o dia começou gelado em Mato Grosso do Sul, mas ao longo do dia, as temperaturas se elevam em todo o estado. Não há previsão de chuva e o céu deve permanecer claro, com poucas nuvens.

Campo Grande

Na capital, a manhã foi marcada por frio moderado, com temperaturas próximas aos 14 °C. Ao longo do dia, os termômetros sobem e a máxima chega aos 23 °C, com ventos de intensidade fraca a moderada e céu aberto.

Dourados

No sul do estado, Dourados registra mínima de 9 °C e máxima prevista de 23 °C. A manhã teve possibilidade de geada em áreas rurais e o tempo segue firme, com poucas nuvens e ventos fracos.

Costa Leste

Em cidades como Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba, o dia começou com frio leve e a temperatura se eleva ao longo do dia, atingindo até 26 °C. O céu segue limpo e os ventos são de baixa intensidade.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes também terão um dia de tempo estável, com mínima amena e máxima de 26 °C, sob céu claro e ventos suaves.

Pantanal

Em Corumbá, o dia começou frio, com temperatura em torno de 10 °C com possibilidade de geada ao amanhecer. A máxima prevista é de 23 °C. Já em Porto Murtinho, o cenário é semelhante, com máxima de 23 °C. O tempo se mantém seco e ensolarado em toda a região pantaneira.