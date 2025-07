Frio intenso atinge MS e coloca cidades no ranking das mais geladas do país

A passagem de uma massa de ar frio por Mato Grosso do Sul derrubou as temperaturas em diversas regiões do Estado entre sexta-feira (18) e sábado (19), provocando sensação térmica abaixo de 5°C em Campo Grande e colocando municípios do interior entre os mais gelados do país.

Na Capital, o sábado começou com vento gelado e sensação térmica de 4°C em alguns bairros. Os termômetros devem oscilar entre 13°C pela manhã e 25°C à tarde, quando o sol predomina e o clima se torna mais ameno.

No interior, os termômetros despencaram. Amambai registrou 2°C na sexta-feira (18) e ficou com a segunda menor temperatura do Brasil, atrás apenas de São Joaquim (SC). Maracaju também apareceu no ranking nacional do Inmet, com mínima de 3,4°C.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a incursão da massa de ar frio tem maior impacto na região sul. Em cidades como Iguatemi e Ponta Porã, o dia começou com 8°C e a máxima prevista não passa dos 23°C. Em Dourados, os termômetros variaram entre 9°C e 24°C.

Já na região do Pantanal, o frio perdeu força. Corumbá apresenta mínima de 16°C e máxima de 26°C. Em Aquidauana, as temperaturas variam entre 11°C e 26°C. No norte, Coxim amanhece com 13°C e chega aos 28°C durante a tarde. No leste, Paranaíba e Três Lagoas registram mínimas de 10°C e 11°C, com máximas de até 27°C.

Apesar do tempo firme, a atenção se volta para os baixos índices de umidade do ar, que podem variar entre 15% e 35% nas horas mais quentes do dia.