Frio intenso e chuvas marcam o tempo em MS

Segundo o Climatempo, a frente fria avança e as temperaturas vão cair ainda mais, com manhãs geladas e tardes com temperaturas bem abaixo da média para esta época do ano.

Nesta quinta-feira (29), 30 municípios de Mato grosso do Sul estão sob alerta de perigo potencial de chuvas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com acumulado entre 20 e 30 milímetros e ventos que alcançam os 60 quilômetros por hora.

Campo Grande

Na Capital, a temperatura máxima prevista para esta quinta-feira é de 16°C e mínima de 7°C, com pancadas de chuva previstas para esta manhã, mas sem previsão de chuvas para a tarde e noite.

Campo Grande registrou temperatura mínima de 6,6 graus hoje às 6 da manhã, sendo o dia mais frio do ano até agora, com sensação térmica de apenas 3,7 graus.

Dourados e Ponta Porã

Dourados tem dia claro e possibilidade de geada, com máxima prevista de 17°C e mínima de 6°C.

Ponta Porã teve mínima de 10°C e ocupa a décima posição entre os municípios de todo o país com menor temperatura registrada ontem (28). Hoje (29), a máxima prevista é de 17°C.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado estão sob alerta de perigo potencial de chuvas e têm máxima de 19°C, com pancadas de chuva previstas para a manhã.

Paranaíba também está sob alerta de chuvas do Inmet e tem máxima de 19°C, com pancadas de chuva previstas para a manhã e tarde.

Costa Norte

Coxim e Pedro Gomes alcançam os 22°C, e Sonora tem máxima de 23°C. Coxim e Sonora têm pancadas de chuva previstas para a manhã, mas sem chuva nos demais períodos do dia.

Pedro Gomes tem céu nublado e pancadas de chuva previstas para a manhã e tarde. Os três municípios estão sob alerta de perigo potencial de chuvas.

Pantanal

Porto Murtinho tem uma quinta-feira parcialmente nublada, com possibilidade de geada; a máxima é de 20°C.

Os termômetros de Corumbá alcançam os 22°C, com pancadas de chuva previstas para a manhã, mas sem chuva para a tarde e noite.