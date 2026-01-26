Fuga termina com apreensão de carro carregado de cigarros na MS-145



A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 1.400 pacotes de cigarros contrabandeados após uma fuga na rodovia MS-145, em Angélica, na madrugada de domingo (25).

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina e combate a crimes na região do entroncamento da MS-145 com a BR-267. Os policiais suspeitaram de um GM Corsa Classic que apresentava sobrecarga e película escura nos vidros, o que dificultava a visualização do interior.

Ao receber ordem de parada, o motorista não obedeceu e iniciou fuga, sendo acompanhado pela equipe por cerca de dois quilômetros até ser interceptado já na BR-267.

Fuga e Abordagem

Durante a abordagem, o condutor informou que havia saído de Dourados com destino a Presidente Epitácio (SP) e admitiu que transportava cigarros de origem paraguaia. Ele declarou que receberia apenas o valor do frete pelo transporte da carga.

O homem foi encaminhado à Base Operacional de Angélica e, posteriormente, apresentado à Polícia Federal em Dourados, junto com o veículo e a mercadoria apreendida.

Apreensão e Estimativa de Prejuízo

Devido à grande quantidade de cigarros no interior do carro, a contagem exata não foi realizada no local. A carga foi estimada em aproximadamente 1.400 pacotes da marca Eight.

O veículo foi avaliado em R$ 17 mil e a mercadoria em cerca de R$ 70 mil, resultando em um prejuízo estimado de R$ 87 mil ao crime.