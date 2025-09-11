Fumacê passa por oito bairros da Capital nesta quinta

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em sete bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quinta-feira (11).
As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Jardim Centro Oeste, Los Angeles, Pioneiros, Aero Rancho, Centenário, Tarumã e Lageado.
Confira o itinerário completo
- são Lourenço – R. Inácio de Souza, com R. Pacaembu
- Tiradentes– R. Edmar Pinto Costa Filho, com R. Acatú
- Rita Vieira – R. Olinda Alves, com R. Ana Basília
- Universitário – R. Chain Jorge, com R. Graciana Souza da Silva
- União– R. João Mizael Mamoré, com R. Osvaldo Canepa
- São Conrado – R. Carangola, com R. Cel. Adauto Barbosa
- Leblon– R. Napoleão Marquês Siqueira, com R. Tupi
- Jacy – R. Nova Bandeirantes, com R. Iporã
Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade dos mosquitos estarem.
Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.