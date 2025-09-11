Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

COMBATE

Fumacê passa por oito bairros da Capital nesta quinta

É necessário que o morador abra portas e janelas para maior eficácia do inseticida

Ana Lorena Franco

Serviços iniciam a partir das 16h - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande
Serviços iniciam a partir das 16h - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como DengueZika e Chikungunya, será reforçado em sete bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quinta-feira (11). 

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Jardim Centro OesteLos AngelesPioneirosAero RanchoCentenárioTarumã e Lageado

Confira o itinerário completo

  • são Lourenço – R. Inácio de Souza, com R. Pacaembu
  • Tiradentes– R. Edmar Pinto Costa Filho, com R. Acatú
  • Rita Vieira – R. Olinda Alves, com R. Ana Basília
  • Universitário – R. Chain Jorge, com R. Graciana Souza da Silva
  • União– R. João Mizael Mamoré, com R. Osvaldo Canepa
  • São Conrado – R. Carangola, com R. Cel. Adauto Barbosa
  • Leblon– R. Napoleão Marquês Siqueira, com R. Tupi
  • Jacy – R. Nova Bandeirantes, com R. Iporã

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade dos mosquitos estarem. 

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina. 

