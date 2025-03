Fumacê passa por seis bairros de Campo Grande nesta sexta-feira

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado em seis bairros de Campo Grande nesta sexta-feira (14). Equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) percorrerão as ruas das regiões com o serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

A ação acontecerá das 16h às 22h nos bairros Nova Campo Grande, Estrela Dalva, Novos Estados, Nova Lima, Vila Popular e Santo Antônio. Para que o inseticida tenha maior eficácia, a recomendação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo de aplicação.

O produto utilizado no Fumacê atinge os mosquitos adultos, principalmente as fêmeas, que transmitem as doenças. Porém, especialistas alertam que o fumacê não é suficiente para eliminar a proliferação do Aedes aegypti.

A aplicação do inseticida pode ser cancelada ou adiada em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a dispersão do produto.

Confira o intinerário:

*Com informações da Prefeitura de CG